Coalizão de Netanyahu vence eleições em Israel

O ex-primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu deve voltar ao poder após os resultados da 5ª eleição em pouco mais de três anos e meio no país. O bloco político que o elegeu, com 97% das urnas apuradas, obteve 65 assentos no Parlamento em 120 disponíveis.

A segunda força será o bloco que apoia o atual premiê, Yair Lapid, que terá 50 parlamentares. Outros cinco irão para o grupo árabe laico de esquerda Hadash Taal. Já os partidos de esquerda Meretz e o nacionalista árabe Balad não conseguiram superar a cláusula de barreira, que é de 3,25% dos votos.

Dividindo por partidos em si, o Likud de Netanyahu vai obter entre 30 e 31 assentos, seguido pelo Yesh Atid de Likud, com 24. A terceira força, porém, é a sigla de extrema-direita Otzma Yehudit, de Itamar Ben Gvir, que ficou com 14 políticos na Knesset.

Apesar da vitória de Netanyahu, que enfrenta processos judiciais por corrupção em seus governos anteriores, o grande nome do dia foi Ben Gvir.

De partido pequeno, sua sigla agora deve ter forte influência no governo do novo ex-premiê e a acirrar ainda mais a tensão entre israelenses e árabes. O político é conhecido por fazer discursos xenofóbicos contra a população árabe e, inclusive, era comum ouvir apoiadores nos comícios dizerem frases como "morte aos árabes".

Após os resultados, os Estados Unidos se manifestaram e pediram que o novo governo "respeite os direitos das minorias".

"Nossas relações sempre se basearam sobre nossos interesses compartilhados, mas sobretudo sobre os nossos valores compartilhados. Desejamos que todos os funcionários do novo governo israelense continuem a compartilhar os valores de uma sociedade aberta e democrática, incluindo a tolerância e o respeito por todos na sociedade civil, em especial, para grupos minoritários", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

Procedimentos

O presidente de Israel, Isaac Herzog, iniciará na próxima semana as consultas com partidos para a formação do governo, uma vez que o resultado final dos votos sejam formalizados.

Conforme o Gabinete Presidencial, as consultas podem demorar até sete dias ao fim dos quais será confiado o cargo de premiê encarregado para formar uma coalizão. A expectativa é que isso não ocorra antes do dia 16 de novembro.

O responsável pela missão de formar o governo terá 28 dias para a tarefa, com possibilidade de prorrogação de mais 14 dias.