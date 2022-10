Marido de Nancy Pelosi é agredido após ter casa invadida

Paul Pelosi, esposo da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi agredido violentamente nesta sexta-feira (28) após ter sua casa invadida na Califórnia.



"O agressor está sob custódia e a motivação do ataque está sendo investigada", diz nota do gabinete de Pelosi, acrescentando que Paul "foi levado para o hospital, onde está recebendo excelentes cuidados médicos e espera-se que se recupere completamente".



De acordo com a CNN, Paul foi submetido a uma intervenção cirúrgica depois de ter sido atacado com um martelo. O homem teria entrado na casa pelos fundos por volta das 2h27 (horário local) para agredir Nancy.



"Cadê a Nancy? Cadê a Nancy?", gritou o homem para Paul Pelosi, antes de agredi-lo, segundo o jornal "New York Times. A presidente da Câmara dos Deputados, no entanto, não estava na residência no momento do ataque.



O agressor foi identificado como David Depape, de 42 anos, e havia publicado em suas redes sociais diversas teorias da conspiração, da Covid-19 à comissão de inquérito sobre a invasão ao Congresso em 6 de janeiro de 2021, após as eleições presidenciais.



Segundo o chefe de polícia de São Francisco, William Scott, Depape foi preso no local e será acusado de tentativa de homicídio, agressão com arma mortal e várias outras acusações criminais. O FBI investiga a ofensiva.



O presidente dos EUA, Joe Biden, ligou para Pelosi para expressar seu apoio, informou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. (com agência Ansa)