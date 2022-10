Rússia ironiza plano de paz da França com intermediação do Papa

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, ironizou nesta quinta-feira (27) a proposta para as negociações de paz na Ucrânia apresentada pela França e que contaria com a intermediação do papa Francisco.

"Desculpe se estou rindo, mas é impossível reagir de outra forma vendo que [Emmanuel] Macron de um lado estende uma mão ao Vaticano para uma mediação e com a outra assina contrato para fornecer armas a Kiev", afirmou em coletiva ao ser questionada pela ANSA sobre a proposta francesa.

"Macron deve encontrar um equilíbrio ou arrisca ter uma dupla personalidade. Ou paz e negociações e aí uma mediação, ou fornecimento de armas e alimentação contínua do conflito. Como essas duas coisas convivem nele, peçam vocês mesmo a ele. Ele é mais próximo de vocês mesmo", ironizou ainda.

A fala de Zakharova contradiz a única afirmação dada pelo Kremlin sobre a proposta francesa. No dia 25, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que via a iniciativa intermediada pelo Papa como "positiva".

Já nesta quarta-feira (26), o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou que a Santa Sé está "aberta e disponível" a fazer de tudo para encerrar o conflito na Ucrânia e que "se há uma pequena abertura, certamente, vamos aproveitá-la".

A guerra russa na Ucrânia foi iniciada em 24 de fevereiro e se arrasta desde então sem perspectivas de um acordo de paz.

Berlusconi

Zakharova ainda foi questionada sobre a fala do senador italiano Silvio Berlusconi, de que teria reatado relações com o presidente russo, Vladimir Putin.

"Da Itália ouvimos declarações diversas, se pode dizer que cada força política tenha seu ponto de vista. É a democracia. Mas, o que conta para nós é a posição oficial do governo", afirmou ainda.

Diferentemente de seu aliado, a premiê Giorgia Meloni sempre condenou a invasão da Rússia na Ucrânia e defende as sanções impostas contra Moscou. (com agência Ansa)