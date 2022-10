Rishi Sunak toma posse como premiê do Reino Unido

O milionário Rishi Sunak, de 42 anos, tomou posse nesta terça-feira (25) como primeiro-ministro do Reino Unido.

Designado novo líder do Partido Conservador após a queda de Liz Truss, que durou menos de dois meses no cargo, Sunak recebeu o mandato das mãos do rei Charles III e se tornou o primeiro não-branco a governar o país.

"Estou aqui para enfrentar uma profunda crise econômica", disse o premiê durante um discurso em Downing Street, sede do governo. "Quero corrigir os erros cometidos", acrescentou, em referência ao desastroso plano econômico de Truss, baseado em um bilionário corte de impostos para os mais ricos e em subsídios para contas de energia, mas sem explicar a origem dos recursos.

Sunak prometeu manter a estabilidade econômica do Reino Unido, mas ressaltou que será necessário tomar "decisões difíceis", indicando possíveis medidas de austeridade. Além disso, afirmou que a "terrível guerra" promovida pela Rússia na Ucrânia "deve ver sua conclusão".

Em uma mensagem no Twitter, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, parabenizou Sunak por sua posse e disse estar pronto para "continuar fortalecendo a parceria estratégica" entre Kiev e Londres.

O líder britânico também foi felicitado por outra premiê recém-empossada, Giorgia Meloni, que se tornou no último fim de semana a primeira mulher a governar a Itália.

"Parabéns a Rishi Sunak, nomeado como primeiro-ministro do Reino Unido. Ansiosa para colaborar com ele e seu governo em desafios em comum, defendendo nossos valores compartilhados de liberdade e democracia", disse. (com agência Ansa)