Truss, do Reino Unido, renuncia ao cargo de premiê

Liz Truss disse nesta quinta-feira (20) que está renunciando ao cargo de primeira-ministra, derrubada por seu programa econômico que abalou os mercados e dividiu seu Partido Conservador apenas seis semanas depois de sua nomeação.

A eleição da nova liderança será concluída na próxima semana.

Falando do lado de fora de seu escritório número 10 em Downing Street, Truss aceitou que não poderia cumprir as promessas que fez quando estava concorrendo à liderança conservadora, tendo perdido a fé de seu partido.

"Reconheço que, dada a situação, não posso continuar no mandato pelo qual fui eleita pelo Partido Conservador. Portanto, falei com Sua Majestade o Rei para notificá-lo de que estou renunciando ao cargo de líder do Partido Conservador", disse ela.

"Esta manhã encontrei o presidente do Comitê de 1922, Sir Graham Brady. Concordamos que haverá uma eleição de liderança a ser concluída na próxima semana. Isso garantirá que permaneçamos no caminho para entregar nossos planos fiscais e manter a estabilidade econômica e a segurança nacional de nosso país".