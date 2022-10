Ucrânia decreta alerta aéreo e registra apagões em Kiev

A Ucrânia decretou na manhã desta quinta-feira (20) um alerta de ataque aéreo em todo o país, que terminou depois de cerca de uma hora e meia.

O aviso foi acionado a partir das 10h16 (local), menos na região da Crimeia, temporariamente ocupada pelas forças russas, relatou o jornal Ukrainska Pravda.

As autoridades ucranianas explicaram que o alarme foi dado depois de aviões militares russos decolarem do território de Belarus.

O Ministério da Defesa de Belarus, por sua vez, declarou que a ação foi supostamente um "patrulhamento planejado das fronteiras aéreas" da nação.

O caça de alta performance MiG-31K, que teoricamente pode transportar o míssil hipersônico Kinzhal, permaneceu no ar por cerca de uma hora e meia. A aeronave estava acompanhada por outros dois caças que decolaram do aeródromo de Baranovichi.

Apagão na Ucrânia

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que um apagão foi estabelecido pelas autoridades da capital da Ucrânia para economizar energia e "evitar acidentes".

A empresa ucraniana de energia Ukrenergo já havia confirmado a possibilidade de tais blackouts no início da semana, principalmente depois dos ataques russos às "infraestruturas energéticas nas regiões central e norte" do país.

A conexão com a internet caiu para cerca de 80% dos níveis normais na área de Kiev. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu à população que limite o consumo de eletricidade.

"Certamente faremos todo o possível para restabelecer as capacidades normais de energia do nosso país, mas levará tempo.

Por favor, não liguem aparelhos desnecessários e limitem o consumo de eletricidade naqueles aparelhos que requerem muita energia", frisou o mandatário. (com agência Ansa)