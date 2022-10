Na Espanha, começa julgamento de Neymar por 'corrupção particular'

O julgamento contra o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, por supostas irregularidades cometidas durante sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2013, começou nesta segunda-feira (17) na Espanha.

Os pais do astro brasileiro e alguns dirigentes dos dois clubes (Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell e Odílio Rodrigues), que foram acusados de corrupção entre particulares e fraude, também estão envolvidos no caso.

As acusações, realizadas pela empresa DIS e pelo Ministério Público da Espanha, pedem que Neymar e os outros envolvidos sejam multados e detidos.

Ao lado do pai e da mãe, o atleta do PSG permaneceu por volta de uma hora e meia sentado no banco dos réus em Barcelona, mas foi dispensado pelo juiz para retornar a Paris.

O Barcelona havia avaliado oficialmente a transferência de Neymar em 57,1 milhões de euros, sendo que 40 foram destinados para a família do atacante e 17,1 ao Santos. No entanto, os investigadores suspeitaram que o brasileiro custou "pelo menos 83,3". Com isso, o DIS acusou o time catalão e o jogador de terem maquiado o valor real do negócio. (com agência Ansa)