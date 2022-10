União Europeia continua comprando 'discretamente' urânio russo, diz TV

O fornecimento de combustível russo para centrais nucleares da União Europeia permanece essencialmente fora do alcance das sanções impostas pelo bloco a Moscou.

Isso devido à dependência das entregas russas, apesar dos apelos dos ambientalistas e políticos ucranianos a sancionar este setor.



A Europa segue importando "discretamente" combustível nuclear russo apesar dos oito pacotes de sanções econômicas impostas por Bruxelas contra a Rússia em resposta à operação especial russa, informa a emissora CNBC.



As sanções europeias vigentes, que já causaram uma crise energética no bloco, incluem o petróleo, gás e carvão russo, porém as limitações sobre o comércio de combustível nuclear não vão além da proibição do acesso de navios de bandeira russa aos portos europeus, deixando brechas para burlar as restrições.

Hungria, Bulgária, Finlândia, Eslováquia e República Tcheca estão entre os países europeus que possuem 18 reatores nucleares de projeto russo e dependem do combustível e serviços fornecidos pela corporação russa Rosatom.



A Rússia forneceu 19,7% das importações comunitárias de urânio em 2021, segundo dados da Euratom Supply Agency. (com Sputnik Brasil)