China: Partido Comunista diz estar preparado para crescimento mais lento nos próximos anos

O Partido Comunista da China disse estar preparado para aceitar taxas mais baixas de crescimento econômico nos próximos anos, com o objetivo de gerenciar riscos de longo prazo. Em coletiva de imprensa nesse sábado (15), um porta-voz do partido, Sun Yeli, disse que o ritmo de produção econômica da China "não é mais a única coisa que importa".

"A velocidade do crescimento é de fato um importante parâmetro de desempenho econômico, mas não o único", disse Sun. "Em vez disso, nos concentramos mais em resolver fundamentalmente os problemas de longo prazo na economia."

A fala acontece às vésperas do conclave político que ajudará a traçar o caminho do país. Neste domingo, o Partido Comunista Chinês convocará seu 20º congresso, reunião de líderes de alto escalão que acontece duas vezes por década, na qual o presidente Xi Jinping deve romper com precedentes recentes e garantir um terceiro mandato no poder.

Sun reconheceu a pressão descendente enfrentada pela economia chinesa. Como resultado, muitos economistas reduziram suas expectativas para o crescimento da China neste ano, e o país quase certamente não atingirá sua meta declarada de expansão de cerca de 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB). "Dado o tamanho da economia chinesa, sendo a segunda maior do mundo, não é tarefa fácil manter essa velocidade de crescimento à medida que ela muda para um desenvolvimento de alta qualidade", afirmou.

Uma grande razão para o crescimento fraco, com o PIB expandindo apenas 0,4% no segundo trimestre em comparação com o ano anterior, é a abordagem rigorosa da China para controlar a propagação da Covid-19. Apesar da ampla disponibilidade de vacinas, a China continua a determinar rigorosamente os movimentos de pessoas e às vezes recorre ao bloqueio de cidades inteiras, incluindo o centro econômico de Xangai. Tais medidas frustram muitos chineses.

Sun defendeu a abordagem da China em relação ao coronavírus e não deu nenhuma dica de quando ou se o país pode mudar a abordagem. "As medidas de resposta à Covid-19 na China são as mais efetivas em termos de custos e funcionaram melhor para o nosso país", disse Sun. "Acreditamos firmemente que a luz está à nossa frente”.

Além do vírus, as interrupções econômicas decorrentes do conflito na Ucrânia, a forte desaceleração no setor imobiliário da China e o agravamento das tensões com os Estados Unidos também apresentam riscos ao gigante asiático.

No domingo, Xi Jinping deve entregar um aguardado relatório que revisará o trabalho do partido nos últimos anos e provavelmente também fornecerá insights sobre suas prioridades para os próximos. Sun disse que o congresso do partido será concluído em 22 de outubro, após a apresentação do novo Comitê Permanente do Politburo, o principal órgão decisório da China. (com Agência Estado e Dow Jones Newswires)