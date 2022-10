Truss demite ministro de Finanças e revoga parte de plano fiscal

A premiê britânica, Liz Truss, demitiu nesta sexta-feira (14) o ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, em meio a uma crise econômica que tem abalado seu governo já no primeiro mês de existência.

O político ultraliberal de 47 anos ficou menos de 40 dias no cargo e era o principal nome na criação de uma série de polêmicas medidas fiscais e financeiras para tentar impulsionar o crescimento econômico no Reino Unido.

"Você me pediu para deixar o cargo de ministro das Finanças. E eu aceitei", escreveu em suas redes sociais.

Kwarteng estava nos Estados Unidos para participar de reuniões internacionais com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e com o Banco Mundial, mas retornou a Londres nesta sexta.

O primeiro motivo da agitação nos mercados, há cerca de duas semanas, era o anúncio no corte de impostos para alguns setores mais ricos, mesmo em meio à alta da inflação e a subida dos juros básicos em todo o mundo. A reforma não traria benefícios efetivos para a maior parte da população, especialmente, para os mais vulneráveis.

Já agora, além da demissão de Kwarteng, um dos principais nomes de sua equipe, Truss ainda anunciou mais uma revogação de parte de seu plano fiscal, visto como uma manobra arriscada pelo mercado e até pelos conservadores que a indicaram para o cargo.

Em sua fala, a premiê afirmou que não vai fazer um aumento na chamada "Corporation tax", que versa nos lucros das empresas e que passaria de 19% para 25%. Segundo Truss, a decisão é para "garantir calma aos mercados".

A líder do governo ainda afirmou, em uma coletiva rápida, que quer continuar a tomar medidas que "relancem o crescimento" econômico britânico, mas admitiu que é preciso garantir que as ações deem "estabilidade" tanto para as finanças como para as contas públicas.

O substituto de Kwarteng será Jeremy Hunt, 56 anos, que já fez parte de vários governos do país e foi ministro das Relações Exteriores durante o período em que Theresa May era premiê.

Conforme o jornal "The Guardian", a ideia de indicar Hunt é para tentar "unificar" os "tories" e evitar que Truss seja forçada a renunciar. (com agência Ansa)