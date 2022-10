Acordo entre 14 países da Otan quer criar 'escudo antimíssil'

Um grupo de 14 países europeus que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) fechou um acordo para criar de maneira conjunta uma espécie de "escudo antimíssil" para a defesa da Europa, informou uma fonte que participou da reunião de ministros da Defesa nesta quinta-feira (13).

Chamada de "European Sky Shield", a proposta foi apresentada pela Alemanha e, conforme a fonte, "outras nações da Otan devem participar, incluindo a Itália" no futuro próximo.

"Essa se trata uma plataforma aberta que visa colocar em rede as indústrias nacionais e também trará benefícios para todos os participantes", acrescentou.

A ideia é fazer um sistema europeu de defesa aérea e antimíssil através da compra comum de equipamentos de defesa aérea e mísseis por parte dessas nações - que seria integrado à defesa já existente da Otan.

"Esse compromisso é ainda mais crucial hoje que vemos os ataques com mísseis disparados de maneira indiscriminada pela Rússia na Ucrânia e que matam civis e destroem infraestruturas críticas. Nesse contexto, acolhemos com grande favor a liderança da Alemanha no lançamento da iniciativa European Sky Shield", disse o vice-secretário-geral da Otan, Mircea Geoana.

Além da Alemanha, fazem parte do grupo que aprovou a ideia Bélgica, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Noruega, Países Baixos, Eslováquia, Eslovênia, República Tcheca, Romênia, Reino Unido e Hungria. (com agência Ansa)