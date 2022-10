Papa Francisco pede pelo fim da pena de morte no mundo

O papa Francisco renovou nesta segunda-feira (10) seu apelo pela abolição da pena de morte em todos os lugares do mundo, em mensagem por ocasião do "Dia Mundial contra a Pena de Morte".

"Peço a todas as pessoas de boa vontade que se mobilizem para obter a abolição da pena de morte em todo o mundo", escreveu o Pontífice no Twitter, em vários idiomas.

Segundo o argentino, "a sociedade pode reprimir o crime sem privar definitivamente o autor da possibilidade de se redimir".

Francisco já apelou diversas vezes contra a pena de morte e ressaltou que a prática, considerada "inadmissível", não oferece justiça às vítimas, mas encoraja a vingança.

'Humanidade está em grande perigo'

Pontífice pediu para que jovens lutem por futuro melhor

Francisco se reuniu com uma delegação de jovens da Bélgica também nesta segunda-feira (10) e pediu para que eles lutem pela paz porque a humanidade está em "grande perigo".

Os representantes que foram ao Vaticano são os chamados "embaixadores" belgas da próxima Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em 2023 em Portugal.

"Como vocês bem sabem, estamos atravessando um momento difícil para a humanidade, que está em grande perigo. Estamos em grave perigo. Por isso, vos digo: sejam artesãos da paz ao redor de vocês e dentro de vocês, embaixadores da paz para que o mundo redescubra a beleza do amor, do viver juntos, da fraternidade e da solidariedade", afirmou ao grupo.

Apesar de indireta, a fala refere-se a atual guerra vivida pela Europa, com a invasão da Rússia na Ucrânia, um dos temas mais recorrentes dos atuais encontros e celebrações feitos por Francisco.

Dizendo que os jovens "não precisam ser super-heróis" para mudar o mundo e que os atuais desafios podem "desencorajar" por conta do sentimento de "não se sentir a altura" do problema, o líder católico apelou para que eles "não tenham medo".

"Sejam criativos, sejam fantasiosos. Levantem o olhar para enfrentar os desafios da vida. Não se cansem jamais de serem portadores do Evangelho para onde vocês andarem. Sei que vocês são generosos, cheios de entusiasmo e estão prontos para conquistar o mundo. Não se distraiam com as coisas banais da vida - e elas são muitas. Concentrem-se no essencial", disse ainda. (com agência Ansa)