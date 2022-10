Papa volta a falar sobre risco de 'guerra nuclear'

O papa Francisco voltou a falar sobre o risco de uma guerra nuclear no mundo, em referência ao conflito iniciado pela Rússia na Ucrânia, e pediu que se "aprenda" com o que foi feito no passado para não cometer o mesmo erro durante o Angelus deste domingo (9).

Em sua fala, o líder católico ainda lembrou das celebrações pelos 60 anos do Concílio Vaticano II, um dos eventos mais importantes para a instituição religiosa no século passado.

"A propósito do início do Concílio, há 60 anos, não podemos esquecer do perigo da guerra nuclear que também naquele tempo ameaçava o mundo. Por que não aprendemos com a história? Também naquele momento haviam conflitos e tensões, mas se escolheu a via pacífica", ressaltou.

"Está escrito na Bíblia: 'Assim diz o Senhor: Parem nas estradas e observem, informem-se com os sentinelas do passado sobre onde está a estrada boa a ser percorrida, e assim vocês encontrarão paz para a suas vidas", disse ainda aos fiéis.

Também durante o Angelus, o Papa voltou a rezar pelas vítimas de um massacre em uma creche da Tailândia nesta semana que deixou 37 mortos, sendo a maioria crianças.

"Garanto as minhas orações às vítimas do louco ato de violência ocorrido há três dias na Tailândia. Com comoção, confio ao Pai a vida, em particular, das pequenas crianças e de suas famílias", ressaltou.

O ataque foi cometido por um ex-policial no dia 6 de outubro. Entre as 24 crianças mortas, está o próprio filho do atirador. Ele também matou a esposa e se suicidou. (com agência Ansa)