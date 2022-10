'Estamos à beira de um desastre nuclear', alerta Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou nessa sexta-feira (7) para um possível desastre nuclear após o Exército da Rússia capturar a usina de Zaporizhzhia.

"Todos nós estamos à beira de um desastre nuclear devido à captura da usina nuclear de Zaporizhzhia pelas tropas russas", declarou ele na cúpula de Praga.

"A Rússia trouxe a guerra à nossa terra, à parte ucraniana da Europa. E só graças ao fato de que o povo ucraniano impediu a invasão da Rússia, esta ainda não pode levar a mesma guerra a outras partes da Europa, especialmente aos Países Bálticos, a Polônia e a Moldávia", acrescentou.

Segundo Zelensky, cerca de 2,5 mil quilômetros quadrados de território ucraniano foram liberados desde o início da contraofensiva das tropas de Kiev.

A declaração é dada no dia em que o Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) divulgou que uma linha de energia elétrica na usina nuclear de Zaporizhzhia foi danificada em um bombardeio quinta-feira (6), e agora o reator alimentado pela linha funciona temporariamente com geradores a diesel.

"Os tiros em uma área industrial fora da fábrica danificaram uma linha de energia que atende ao Reator 6, forçando a unidade a depender temporariamente de seus geradores a diesel de emergência", escreveu a agência no Twitter.

Em entrevista à BBC, Zelensky já havia dito que Putin "está começando a preparar a sociedade russa" para um possível ataque com armas nucleares". "Eles ainda não estão prontos para usá-las, não sabem se vão usá-las ou não, mas acho perigoso até falar", enfatizou.

O presidente ucraniano então negou ter falado sobre os ataques preventivos da OTAN à Rússia, alegando que ele foi mal interpretado e que a tradução foi explorada por Moscou.

"Putin não tem medo de um ataque nuclear, ele teme seu povo e sua sociedade: porque só seu povo pode tirar seu poder", concluiu.

Valas comuns

Hoje, os corpos de 180 pessoas foram encontrados em uma vala comum descoberta em Lyman, na região de Donetsk, libertada pelos invasores russos.

A informação foi anunciada pelo chefe do departamento de polícia, Yevhen Zhukov, no Telegram, segundo o portal Ukrinform. "Na sepultura foram encontradas famílias inteiras. Entre as vítimas estão também os corpos de crianças nascidas entre 2019 e 2021", disse. (com agência Ansa)