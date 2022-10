Ex-policial invade creche e mata 34 pessoas na Tailândia

Um ex-policial, identificado como Panya Khamrab, matou 34 pessoas - incluindo 22 crianças - em uma creche da cidade de Uthai Sawan, na Tailândia, informam as autoridades da província de Nong Bua Lamphu nesta quinta-feira (6).

Ainda conforme as autoridades, após fazer o ataque na escola, onde também teria atropelado algumas pessoas e ferido outras com uma faca, ele retornou para sua casa e matou a esposa, o filho pequeno e outros familiares.

Conforme testemunhas, Khamrab foi à creche procurar o filho. Ao não achá-lo, iniciou o massacre, matando crianças de dois anos que estavam dormindo e atirando contra uma professora grávida de oito meses.

As motivações do crime ainda não estão claras, mas Khamrab, 34 anos, tinha sido expulso recentemente da polícia por seu envolvimento com drogas. Uma semana antes, inclusive, compareceu a um tribunal local em um processo por uso e posse de narcóticos. (com agência Ansa)