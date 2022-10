Casa Branca diz que eleição no Brasil foi 'livre e justa'

O governo dos Estados Unidos afirmou nessa segunda-feira (3) que o primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil foi realizado de forma "livre, justa e transparente".

A declaração foi dada pela porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, que também parabenizou "o povo e as instituições do Brasil por terem feito uma eleição bem-sucedida", de acordo com a agência Reuters. "Compartilhamos a confiança de que o segundo [turno] será conduzido da mesma maneira", disse.

O primeiro turno das eleições teve um resultado acima do esperado para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que obteve 43,2% dos votos e conseguiu forçar um segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 48,4%. (com agência Ansa)