Ataque russo contra comboio humanitário mata 25 em Zaporizhzhia

Um ataque russo com mísseis contra um comboio humanitário na região de Zaporizhzhia, na Ucrânia, matou ao menos 25 pessoas e feriu outras 62 nesta sexta-feira (30), informam autoridades de Kiev e de cidades da área.

Tanto o chefe da administração regional militar, Oleksandr Starukh, citado pela EspresoTV, como o prefeito de Melitopol, Ivan Fedorov, acusaram os russos de serem os responsáveis pelo ataque com "vários mísseis".

Vídeos publicados nas redes sociais pelos socorristas mostram a cena com muitos mortos e feridos na estrada, mostrando que os veículos foram acertados por muitas vezes. O vice-chefe do Gabinete presidencial da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, afirmou que foram 16 mísseis lançados na área e que eles também atingiram um supermercado próximo.

"Havia uma coluna de carros com civis que estavam tentando buscar seus parentes no território temporariamente ocupado", acrescentou Tymoshenko ao portal "Unian", referindo-se à ocupação das tropas russas. Já a Procuradoria-Geral de Kiev informou que algumas das vítimas eram pessoas em fuga.

Parte da área de Zaporizhzhia foi alvo de um referendo feito pelos russos para anexação ao território do país vizinho e a cerimônia "formal" será realizada nesta sexta-feira em Moscou por Vladimir Putin. No entanto, boa parte da região ainda está sob controle ucraniano. (com agência Ansa)