Putin assina acordos de reconhecimento dos territórios de Kherson e Zaporozhie como independentes

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou decretos reconhecendo a independência e a soberania das regiões de Kherson e Zaporozhie.



"De acordo com os princípios e normas geralmente aceitos do direito internacional, reconhecendo e confirmando o princípio de igualdade e autodeterminação dos povos consagrado na Carta das Nações Unidas, e levando em consideração a vontade do povo da região de Kherson em referendo, que ocorreu em 27 de setembro de 2022, eu decreto: reconhecer a soberania e a independência da região de Kherson", dizia o documento.

Um decreto semelhante que reconheceu a soberania e a independência da região de Zaporozhie também foi publicado nesta sexta-feira (30).

Os referendos sobre a adesão à Rússia das regiões de Kherson e Zaporozhie foram realizados de 23 a 27 de setembro. Todos os quatro territórios que organizaram referendos votaram a favor de fazer parte da Rússia como divisões federais.



Após apuração de 100% dos votos, na RPD 99,23% dos votantes se manifestaram a favor da entrada, na RPL – 98,42%, na região de Kherson – 87,05% e na região de Zaporozhie – 93,11%.



Na quarta-feira (28), os líderes da república de Lugansk e da região de Kherson, Leonid Pasechnik e Vladimir Saldo, respectivamente, dirigiram-se ao presidente russo, em nome do povo, com um pedido para considerar a adesão de suas regiões à Federação da Rússia.



Logo depois, o mesmo pedido foi encaminhado a Putin pelo líder da região de Zaporozhie, Sergei Balitsky. O chefe da república de Donetsk, Denis Pushilin, por sua parte, disse que já pediu a Putin para apoiar os resultados do referendo antes do início de votação. Depois, todos os procedimentos vão seguir de acordo com o plano, ressaltou Pushilin. (com agência Sputnik Brasil)