Papa brinca com Suplicy e pede cachaça em evento na Itália

Em tom de brincadeira, o papa Francisco cobrou uma cachaça do vereador de São Paulo e candidato a deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) durante o evento "Economia de Francisco", na cidade italiana de Assis, nesse sábado (24).

Um vídeo publicado no Twitter mostra o momento em que o político brasileiro, que estava na plateia, presenteia o Pontífice com um exemplar de seu livro "Renda Básica de Cidadania" e afirma que é o senador responsável por criar a lei da renda básica no Brasil.

Na sequência, Jorge Bergoglio respondeu: "Você trouxe o livro, mas não trouxe a cachaça?". O questionamento provocou risos de todos os presentes.

Logo depois, Suplicy compartilhou a gravação nas redes sociais. "Quem diria que um dia o papa Francisco iria me cobrar uma cachaça. Foi o que aconteceu hoje, no final do 'Encontro da Economia de Francisco e Clara', em Assis, na Itália, quando encaminhei a ele meu livro 'Renda Básica de Cidadania, a saída é pela porta'", escreveu o petista.

Quem diria que um dia o @Pontifex_es iria me cobrar uma cachaça. Foi o que aconteceu hoje, no final do ‘Encontro da Economia de Francisco e Clara’, em Assis, na Itália, quando encaminhei a ele meu livro 'Renda Básica de Cidadania, a saída é pela porta'. pic.twitter.com/2Cfq7wiCxK — Eduardo Suplicy 13133 (@esuplicy) September 24, 2022

No ano passado, o líder da Igreja Católica fez uma brincadeira parecida com um padre da Paraíba que pediu orações para os brasileiros. Na ocasião, ele disse: "Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração." (com agência Ansa)