Protestos no Irã deixam ao menos 50 mortos, diz ONG

Pelo menos 50 pessoas morreram na repressão dos protestos registrados há uma semana no Irã, denunciou a ONG Iran Human Rights (IHR), com sede em Oslo, nessa sexta-feira (23).

As manifestações explodiram após a morte de Mahsa Amini, jovem de 22 anos que morreu sob custódia da polícia da moral no último dia 13 de setembro no Teerã por não usar o hijab corretamente.

Nessa sexta, milhares de pessoas voltaram às ruas em todo o Irã em apoio ao hijab e a um código de vestimenta conservador em contramanifestações apoiadas pelo governo em Teerã e outras cidades, incluindo Ahvaz, Isfahan, Qom e Tabriz.

"A grande manifestação do povo iraniano que condena os conspiradores e sacrilégios contra a religião aconteceu hoje", disse a agência de notícias iraniana Mehr. (com agência Ansa)