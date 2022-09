Invasão russa na Ucrânia é retorno do imperialismo, diz Macron

Em seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta terça-feira (20) que a invasão russa à Ucrânia é um "retorno à era do imperialismo e das colônias".

"O que estamos testemunhando desde 24 de fevereiro é um retorno à era do imperialismo e das colônias. A França o rejeita e buscará obstinadamente a paz", insistiu.



O líder francês enfatizou ainda que "todos estamos cientes de que apenas um acordo que respeite o direito internacional permitirá o retorno da paz e as negociações só serão possíveis se a Ucrânia as quiser e a Rússia as aceitar de boa fé".



Para Macron, "a Rússia, apesar de ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, violou a carta da ONU com uma agressão ilegal na Ucrânia".



Ele advertiu que todos estão diante de uma "simples escolha entre guerra ou paz" e lembrou que queria permanecer comprometido com os esforços de paz, mas enfatizou que uma negociação para acabar com a guerra "não é possível se a Rússia não aceitar a soberania da Ucrânia".



Por fim, Macron chamou o anúncio de um referendo em quatro regiões separatistas da Ucrânia de "farsa", dizendo que não terá "consequências legais". "Acho que o que a Rússia anunciou é uma farsa. A única coisa que existe é a guerra decidida pela Rússia, a resistência da Ucrânia e o fim da guerra que queremos", concluiu. (com agência Ansa)