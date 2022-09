Terremoto de magnitude 7,4 atinge México e gera pânico

Um terremoto de magnitude 7,4 na escala Richter foi registrado nesta segunda-feira (19) na costa oeste do México, alertando para o risco de tsunami perto de Michoacán, informou o Centro Sismológico Nacional (CSN).

O tremor ocorreu às 13h05 (horário local) a uma profundidade de 10km e o epicentro foi localizado a 42 quilômetros de La Placita de Morelos, no estado de Michoacán.

Na Cidade do México, localizada a 440km do epicentro, há relatos de que diversos prédios tremeram e moradores saíram às ruas.

A líder do governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, disse em sua conta no Twitter que até agora nenhum dano foi relatado na capital do país e informou que cinco aviões sobrevoam as ruas da cidade.

Por sua vez, o secretário de Segurança da Cidade do México, Omar García Harfuch, disse que até agora não houve "danos relevantes".

O fenômeno é registrado no dia que marca o aniversário dos terremotos de 19 de setembro de 1985 e de 2017, considerados os mais destrutivos da história recente do país. (com agência Ansa)