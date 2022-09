Zelensky e Ceferin discutem libertação de atletas ucranianos

Os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Uefa, Aleksander Ceferin, discutiram nesta segunda-feira (19) a libertação de atletas capturados pela Rússia.

O chefe de Estado ucraniano confirmou nas redes sociais que conversou por telefone com o dirigente esloveno.

"Tive uma conversa por telefone com o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin. Obrigado pela solidariedade com a Ucrânia, pela posição de princípio e pelo apoio no reinício do Campeonato Ucraniano. Contamos também com a ajuda da UEFA na libertação dos atletas ucranianos capturados", escreveu o mandatário.

Diversos atletas ucranianos precisaram fugir do país por causa da invasão russa, tanto que centenas deles foram acolhidos na Itália. Já outros decidiram abandonar o esporte e foram combater nas linhas de frente.

Em relação ao Campeonato Ucraniano, o torneio voltou a ser disputado há quase um mês, mas acontece cercado de medidas de segurança. (com agência Ansa)