Desfile sombrio no funeral da rainha Elizabeth da Grã-Bretanha

Líderes e realeza se reunem em Londres nesta segunda-feira (19) para lamentar a rainha Elizabeth em meio a cenas de pompa incomparável, um final adequado para a monarca mais antiga do Reino Unido, que conquistou respeito em todo o mundo por seus 70 anos no trono.

O rei Charles e outros membros da realeza britânica seguiram seu caixão coberto de bandeiras até a Abadia de Westminster na segunda-feira, no início de seu funeral de Estado , o primeiro no país desde 1965, quando Winston Churchill recebeu a honra.

Dezenas de milhares de pessoas lotaram as ruas enquanto o caixão da rainha fazia a curta viagem de Westminster Hall, onde ela estava deitada, puxada em uma carruagem de armas por 142 marinheiros de braços dados. Um sino tocou e gaitas de fole ressoaram.

Um silêncio absoluto caiu sobre o Hyde Park de Londres, nas proximidades, enquanto milhares de pessoas, que por horas fizeram piquenique e conversaram, ficaram quietas no segundo em que o caixão da rainha apareceu nas telas erguidas para a ocasião.

Pouco antes, centenas de militares em trajes cerimoniais completos marcharam em uma exibição histórica de kilts, chapéus de pele de urso, túnicas escarlates e faixas com luvas brancas.

Dentro da abadia, as linhas das escrituras foram postas em música que tem sido usada em todos os funerais de estado desde o início do século XVIII. Entre os que caminhavam atrás do caixão estava seu bisneto e futuro rei, o príncipe George, de 9 anos.

A congregação de 2.000 pessoas incluiu cerca de 500 presidentes, primeiros-ministros, famílias reais estrangeiras e dignitários, incluindo Joe Biden dos Estados Unidos e líderes da França, Canadá, Austrália, China, Paquistão e Ilhas Cook.

Justin Welby, arcebispo de Canterbury, disse à congregação que a dor sentida por tantos na Grã-Bretanha e no mundo reflete a "vida abundante e serviço amoroso" da falecida monarca.

"Sua falecida majestade declarou em uma transmissão de aniversário de 21 anos que toda a sua vida seria dedicada a servir à nação e a Commonwealth", disse ele.

"Raramente uma promessa como essa foi tão bem cumprida. Poucos líderes recebem a demonstração de amor que vimos."

Entre as multidões que vieram de toda a Grã-Bretanha e além, as pessoas subiram em postes e subiram em barreiras e escadas para vislumbrar a procissão real - uma das maiores do gênero na história moderna na capital.

Aqueles que acamparam nas ruas próximas estavam assistindo ao culto em smartphones, enquanto o silêncio descia ao longo do Mall, uma das grandes avenidas cerimoniais de Londres, enquanto o funeral era transmitido ao vivo por alto-falantes.

Algumas usavam ternos e vestidos pretos elegantes. Outros estavam vestidos com moletons, leggings e agasalhos. Uma mulher de cabelo tingido de verde estava ao lado de um homem de terno enquanto esperavam o início da procissão.

Milhões mais assistirão na televisão em casa em um feriado decretado para a ocasião. O funeral de um monarca britânico nunca foi televisionado antes . Ao redor da capital mais ampla, ruas normalmente movimentadas estavam desertas.

Ben Vega, 47, um enfermeiro filipino de pé atrás da multidão em um banquinho, disse que era um monarquista.

"Eu amo pompa. Eu amo como os britânicos fazem isso", disse ele. "Sou das Filipinas, não temos isso, não temos famílias reais. É um dia triste para mim. Estou aqui há 20 anos. Vi a rainha como minha segunda mãe, a Inglaterra como minha segunda casa."

'INVENCÍVEL'



Elizabeth morreu em 8 de setembro em sua casa de verão escocesa, o Castelo de Balmoral.

Sua saúde estava em declínio e, por meses, a monarca que havia realizado centenas de compromissos oficiais até os 90 anos se retirou da vida pública.

No entanto, de acordo com seu senso de dever, ela foi fotografada apenas dois dias antes de morrer, parecendo frágil, mas sorrindo e segurando uma bengala enquanto nomeava Liz Truss como sua 15ª e última primeira-ministra.

Tal era sua longevidade e sua ligação om a Grã-Bretanha que até mesmo sua própria família ficou em choque com sua aparição. "Todos nós achávamos que ela era invencível", disse o príncipe William aos simpatizantes.

A 40ª soberana em uma linhagem que remonta a 1066, Elizabeth subiu ao trono em 1952, a primeira monarca pós-imperial da Grã-Bretanha.

Ela supervisionou sua nação tentando conquistar um novo lugar no mundo e foi fundamental para o surgimento da Commonwealth of Nations, agora um agrupamento composto por 56 países.

Quando ela sucedeu seu pai, George VI, Winston Churchill foi seu primeiro primeiro-ministro e Josef Stalin liderou a União Soviética. Ela conheceu figuras importantes da política ao entretenimento e esporte, incluindo Nelson Mandela, Papa João Paulo II, os Beatles, Marilyn Monroe, Pelé e Roger Federer.

Apesar de ter supostamente 1,6 m de altura, ela dominou com sua presença e se tornou uma figura global imponente, elogiada na morte, de Paris e Washington a Moscou e Pequim. O luto nacional foi observado no Brasil, Jordânia e Cuba, países com os quais ela tinha pouca ligação direta.

"A rainha Elizabeth II foi, sem sombra de dúvida, a figura mais conhecida do mundo, a pessoa mais fotografada da história, a pessoa mais reconhecível", disse o historiador Anthony Seldon à Reuters.

Chefes de transporte disseram que um milhão de pessoas são esperadas no centro de Londres para o funeral, enquanto a polícia diz que será a maior operação de segurança já realizada na capital.

O sino tenor da Abadia - o local de coroações, casamentos e enterros de reis e rainhas ingleses e britânicos por quase 1.000 anos - soou 96 vezes.

Entre os hinos escolhidos para o serviço estavam "O Senhor é meu pastor", cantado no casamento da rainha e de seu marido, o príncipe Philip, na Abadia, em 1947.

Além de dignitários, a congregação inclui aqueles que receberam as mais altas medalhas militares e civis da Grã-Bretanha por bravura, representantes de instituições de caridade apoiadas pela rainha e aqueles que fizeram “contribuições extraordinárias” para lidar com a pandemia do COVID-19.

DOIS MINUTOS DE SILÊNCIO



O funeral terminará com a saudação de trompete do Last Post diante da igreja e a nação fica em silêncio por dois minutos.

Depois, o caixão será levado pelo centro de Londres, passando pelo Palácio de Buckingham da rainha, onde fica o Wellington Arch em Hyde Park Corner, com o monarca e a família real seguindo novamente a pé durante a procissão de 2,4 km.

De lá, será colocado em um carro funerário para ser levado ao Castelo de Windsor, a oeste de Londres, para um serviço na Capela de São Jorge. Isso terminará com a coroa, orbe e cetro - símbolos do poder e governança do monarca - sendo removidos do caixão e colocados no altar.

O Lord Chamberlain, o oficial mais graduado da casa real, quebrará sua 'varinha de ofício', significando o fim de seu serviço ao soberano, e a colocará no caixão.

Ele será então baixado para a abóbada real enquanto o Flautista do Soberano toca um lamento, afastando-se lentamente até que a música na capela desapareça gradualmente.

No final da noite, em um culto privado à família, o caixão de Elizabeth será enterrado junto ao de seu marido de mais de sete décadas, Philip, que morreu no ano passado aos 99 anos, na Capela Memorial do Rei George VI, onde seus pais e irmã, Princesa Margaret, também descansam.

"Estamos tão felizes que você está de volta com o vovô. Adeus querida vovó, foi a honra de nossas vidas ter sido suas netas e estamos muito orgulhosos de você", disseram as netas princesas Beatrice e Eugenie.