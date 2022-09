'Clima merece mesma atenção que Covid e guerra', diz Papa

O papa Francisco afirmou que as inundações na região de Marcas, centro da Itália, são mais um alerta de que a crise climática merece a mesma atenção que a pandemia de Covid-19 e as guerras.

A declaração foi dada em uma entrevista ao jornal italiano Il Mattino, que será publicada na íntegra na edição deste domingo (18).

"As dramáticas enchentes em Marcas, que provocaram lutos, ruínas e dor, representam mais uma confirmação de que o desafio do clima merece a mesma atenção da Covid e da guerra", disse o líder católico.

As inundações em Marcas deixaram 11 mortos desde a noite da última quinta-feira (15), e duas pessoas ainda estão desaparecidas: o pequeno Mattia, de oito anos, e Brunella Chiù, de 56.

O menino foi arrancado dos braços da mãe por uma enchente, após ambos terem deixado o carro em que estavam para tentar escapar da fúria da água em Castelleone di Suasa.

Já Chiù estava em um automóvel com seus dois filhos: Simone, 23, e Noemi, 17. O primeiro conseguiu escapar após se agarrar em uma árvore e aguardar o resgate por duas horas, mas a segunda morreu arrastada pela água.

O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, visitou a zona das inundações na última sexta (16) e declarou estado de emergência em Marcas, que receberá 5 milhões de euros do governo nacional para as primeiras intervenções. (com Agência Ansa)