ONU enviará equipe para analisar fossa comum com 440 corpos na Ucrânia

Após a revelação de que uma fossa comum com cerca de 440 corpos foi encontrada na cidade ucraniana de Izyum, localidade que ficou sob ocupação russa desde o início de abril, a Organização das Nações Unidas informou nesta sexta-feira (16) que pretende enviar uma equipe de especialistas para investigar o local.

A localidade foi reconquistada nesta semana durante a contraofensiva de Kiev em toda a região ocupada de Kharkiv, uma das maiores da Ucrânia, e que teve mais de 330 vilas e cidades voltando para o controle ucraniano.

A notícia da localização da fossa comum foi dada na noite dessa quinta-feira (15) pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky, e pelo investigador-chefe da polícia da região de Kharkiv, Serhii Bolvinov. O representante informou que, pelo que foi observado até o momento, parte das vítimas "foram assassinadas com tiros de arma de fogo, outros por artilharia ou por explosões de minas".

"Alguns foram mortos em ataques aéreos. Muitos corpos não foram ainda identificados e todas as mortes serão estabelecidas após as investigações", acrescentou Bolvinov não descartando a possibilidade de algumas pessoas terem sido torturadas.

Em pronunciamento, Zelensky comparou a descoberta em Izyum com as que foram feitas pelos militares em outras cidades ocupadas, como Bucha - recuperada após um mês de ocupação - e Mariupol, que ainda está sob domínio russo.

"Bucha, Mariupol e agora infelizmente Izyum. A Rússia deixa morte em todo lugar e deve ser responsabilizada. O mundo deve considerar a Rússia a verdadeira responsável dessa guerra e faremos tudo para isso. Memória eterna a todos que perderam a vida por causa dos ocupantes. Glória eterna a todos os que lutam pela Ucrânia", afirmou em mensagem divulgada por vídeo.

Nesta sexta-feira, as autoridades do país levaram um grupo de procuradores públicos, agentes de polícia e jornalistas para verificarem pessoalmente a fossa comum.

Para além da descoberta, os repórteres já relataram terem visto cemitérios improvisados nas residências e em áreas florestais, com dezenas de cruzes simples, e constataram a destruição de Izyum por conta de ataques aéreos e terrestres. Estima-se que 80% das construções tenham sofrido danos estruturais ou foram destruídas.

O chefe da polícia nacional, Igor Klymenko, também informou que cerca de 10 "câmaras de tortura" foram encontradas em cidades recuperadas em toda a região de Kharkiv, incluindo as duas em Balakyia, que já haviam sido reveladas por políticos do país. (com agência Ansa)