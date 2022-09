Charles III promete ao parlamento britânico 'seguir o exemplo' de Elizabeth II

O rei Charles chamou o parlamento britânico de "instrumento vivo e de respiração de nossa democracia" e prometeu seguir o exemplo de sua falecida mãe, a rainha Elizabeth, em manter sua independência em um discurso para ambas as câmaras, nesta segunda-feira (12).

Charles chegou ao Westminster Hall em Londres para uma fanfarra de trombetas com Camilla, rainha consorte, para o discurso - parte de uma série de cerimônias cheias de pompa após a morte da rainha na quinta-feira (8) em sua casa de férias em Balmoral, Escócia, após 70 anos. anos no trono.

Após o discurso, o novo monarca partiu para Edimburgo para se juntar a seus irmãos para uma procissão solene quando o caixão da rainha Elizabeth é levado para a catedral histórica da cidade.

Em seguida, eles participarão de uma vigília na Catedral de St. Giles, na centenária Royal Mile da capital escocesa, onde o caixão ficará em repouso antes de ser levado para Londres nessa terça-feira (13).

A primeira-ministra Liz Truss - ainda em sua primeira semana no cargo - e parlamentares da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes - compareceram ao discurso no Westminster Hall.

O Lord Speaker descreveu a falecida rainha como "uma líder e serva de seu povo".

Charles e Camilla estavam sentados em cadeiras cerimoniais, com soldados de cavalaria em túnicas vermelhas e capacetes emplumados atrás.

Em seu discurso, Charles disse: "Quando muito jovem, Sua falecida Majestade se comprometeu a servir seu país e seu povo e manter os preciosos princípios do governo constitucional que estão no coração de nossa nação. Este voto ela manteve com devoção insuperável. Ela deu um exemplo de dever altruísta que, com a ajuda de Deus e seus conselhos, estou decidido a seguir fielmente."

A assembléia cantou "Deus Salve o Rei".

Charles, 73, que automaticamente se tornou rei do Reino Unido e 14 outros reinos, incluindo Austrália, Canadá, Jamaica, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné após a morte de sua mãe, é conhecido por expressar suas opiniões sobre assuntos que vão desde o meio ambiente até questões da juventude.

Ele sugeriu que, como rei, deveria moderar seu estilo, de acordo com a tradição que o monarca mantém fora dos assuntos políticos.

COROA DA ESCÓCIA



Nesse domingo (11), o caixão de carvalho da rainha, envolto no Royal Standard of Scotland, foi levado de carro funerário em uma viagem de seis horas de Balmoral através da pitoresca zona rural escocesa, vilas, pequenas cidades e vilas até Edimburgo.

Dezenas de milhares de simpatizantes encheram as ruas para prestar suas homenagens, enquanto grandes multidões, algumas em lágrimas, se reuniram em Edimburgo para saudar o cortejo.

"Acho que quando o caixão da rainha saiu do Castelo de Balmoral, ontem, acho que foi um momento de enorme significado", disse John Swinney, vice-primeiro-ministro da Escócia, à rádio BBC.

"Acho que as pessoas tomaram fôlego, porque o que todos nós vivemos nos últimos dias de repente se tornou real, tornou-se visível."

Quando o caixão chegar à Catedral de St. Giles, o Duque de Hamilton e Brandon, o principal par escocês, colocarão a Coroa da Escócia nele.

O caixão ficará lá por 24 horas para permitir que as pessoas prestem suas homenagens. Uma vigília será montada por soldados da Royal Company of Archers - a "Guarda Corporal na Escócia" do soberano.

Charles, que também visitará o parlamento escocês e se encontrará com o primeiro-ministro da Escócia, Nicola Sturgeon, mais tarde fará uma vigília às 19h20 (1820 GMT) junto com outros membros da realeza.

Nessa terça-feira (13), o caixão será levado para Londres, onde na quarta-feira começará um período de repouso até o início de 19 de setembro - o dia do funeral de Estado de Elizabeth - no Westminster Hall.

Será guardado por soldados ou por Yeoman Warders - conhecidos como beefeaters - da Torre de Londres.

MULTIDÕES ESPERADAS



O público poderá passar pelo caixão, que será coberto pelo Royal Standard com o Orbe e o Cetro do soberano colocados no topo, por 24 horas por dia até às 6h30 (horário local) de 19 de setembro.

"Aqueles que desejarem comparecer terão que ficar na fila por muitas horas, possivelmente durante a noite", disse o governo em comunicado. "Grandes multidões são esperadas."

Enquanto isso, milhares de pessoas continuavam a se reunir em palácios reais em toda a Grã-Bretanha, trazendo flores. No Green Park, perto do Palácio de Buckingham, onde algumas das homenagens estão sendo feitas, longas filas de buquês agora serpenteiam pelo parque, permitindo que os enlutados leiam as homenagens.

"Realmente me tocou perder a rainha", disse Amy Gibbs, 43, do lado de fora do Palácio de Buckingham. "Eu acho que ela era uma mulher incrível que fez o seu melhor e nos deu tudo."

A Grã-Bretanha viu pela última vez tal demonstração de luto público em 1997, após a morte da primeira esposa de Charles, a princesa Diana, em um acidente de carro em Paris.

Em seu primeiro comentário público desde a morte da rainha, o príncipe Harry - filho de Diana - prestou uma homenagem emocionada à sua "vovó" na segunda-feira, dizendo que ela faria muita falta não apenas para a família, mas para o mundo todo.

"Nós também sorrimos sabendo que você e o vovô estão reunidos agora, e ambos juntos em paz", disse Harry, uma referência ao marido de Elizabeth, o príncipe Philip, que morreu no ano passado.