Maduro oferece petróleo e gás da Venezuela aos EUA e à Europa diante da crise com a Rússia

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, colocou o petróleo e o gás do país à disposição para exportação aos Estados Unidos e à Europa, caso haja necessidade para estabilizar os preços dos combustíveis no mundo.

"Há uma crise de abastecimento de gás, uma crise de abastecimento de petróleo, uma crise que pode ser trágica e assustadora, e eu digo à Europa, à União Europeia e ao presidente Joe Biden [dos EUA]: a Venezuela está aqui e coloca nosso petróleo e nosso gás para estabilizar o mundo e ajudá-los no que for necessário", disse Maduro durante discurso, nessa sexta-feira (9).



Mais cedo, o Departamento do Tesouro norte-americano anunciou que, além da implementação do teto de preços aos combustíveis russos, os EUA manterão a proibição anteriormente imposta às importações de petróleo da Rússia.



"Essa proibição permanecerá em vigor juntamente com a implementação da política de serviços marítimos e de preços", disse o órgão.

O teto de preços entrará em vigor em 5 de dezembro para o petróleo bruto e em 5 de fevereiro de 2023 para produtos refinados.



Moscou, por sua vez, promete deixar de exportar petróleo russo para Estados que aplicarem os limites de preços.



Desde o início da guerra russa na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, os EUA e seus aliados intensificaram a aplicação de sanções contra Moscou. Entre as medidas estão restrições econômicas às reservas internacionais russas e às suas exportações de petróleo, gás, carvão, aço e ferro.



As medidas têm causado problemas no Ocidente, com a disparada da inflação, provocada pela alta nos preços dos alimentos e dos combustíveis.



O Kremlin classifica as sanções como uma "guerra econômica sem precedentes" e tomou medidas em resposta, proibindo que investidores estrangeiros retirem dinheiro do sistema financeiro russo e obrigando compradores europeus de gás a pagar em rublos. (com agência Sputnik Brasil)