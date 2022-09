Covid fez IDH mundial voltar ao nível de 2016, diz ONU

Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta quinta-feira (8) mostrou que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo em 2021 retrocedeu cinco anos por conta, principalmente, dos efeitos da pandemia de Covid-19.

Houve piora em todos os principais índices: saúde, expectativa e qualidade de vida e educação. O documento ainda ressalta que a guerra na Ucrânia ainda pode ajudar a piorar os índices em 2022.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), esse "imenso declínio" foi registrado em mais de 90% das nações do mundo. Além disso, ressalta que o índice está caindo há dois anos, em 2020 e 2021, o que também é um fato inédito em 32 anos - quando a avaliação foi criada.

"O mundo está lutando para reagir a crises consecutivas. Vimos, com as crises de custo de vida e de energia, que, embora seja tentador focar em soluções rápidas, como subsidiar combustíveis fósseis, táticas de alívio imediato estão retardando as mudanças sistêmicas de longo prazo que precisamos fazer", disse o administrador mundial do PNUD, Achim Steiner, no comunicado oficial.

Steiner ainda ressalta que "mesmo antes da Covid-19, vínhamos observando os paradoxos do progresso com insegurança e polarização".

"Hoje, com um terço das pessoas em todo o mundo se sentindo estressadas e quase dois terços das pessoas em todo o mundo desconfiadas umas das outras, enfrentamos grandes obstáculos para a adoção de políticas que funcionem para as pessoas e o planeta", pontua ainda.

O Brasil caiu três posições no ranking de desenvolvimento humanos, baixando seu índice para 0,754, e ficando na 87ª posição entre 191 países. Em 2020, esse número era de 0,765 e o país ocupava a 84ª colocação na lista.

Considerando apenas os países da América Latina, o Brasil fica atrás do Chile (42º), Argentina (47º), Costa Rica (58º), Uruguai (58º), Panamá (61º), República Dominicana (80º), Cuba (83º), Peru (84º) e México (86º).

A lista continua a ser liderada pelos europeus Suíça, Noruega e Islândia. No top 10 da classificação, há ainda outros cinco países do Velho Continente - Dinamarca (6ª), Suécia (7º), Irlanda (8º), Alemanha (9º) e Países Baixos (10º).

As duas exceções na lista dos melhores são o território chinês de Hong Kong, na quarta posição, e a Austrália, na quinta. (com agência Ansa)