Morre a rainha Elizabeth, aos 96 anos, em Balmoral, na Escócia

A rainha Elizabeth, a monarca com o reinado mais longo da Grã-Bretanha e a figura de proa do país por sete décadas, morreu aos 96 anos, informou o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira (8).

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde", disse o Palácio de Buckingham em comunicado.

"O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã."

Seu filho mais velho, Charles, de 73 anos, torna-se automaticamente rei do Reino Unido e chefe de estado de 14 outros reinos, incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia.

Sua família correu para ficar ao seu lado em sua casa escocesa, Balmoral Castle, depois que os médicos expressaram preocupação com sua saúde. Ela sofria do que o Palácio de Buckingham chamou de "problemas de mobilidade episódicos" desde o final do ano passado, forçando-a a se retirar de quase todos os seus compromissos públicos.

A rainha Elizabeth II, que também era a chefe de Estado mais velha e mais antiga do mundo, subiu ao trono após a morte de seu pai, o rei George VI, em 6 de fevereiro de 1952, quando ela tinha apenas 25 anos.

Ela foi coroada em junho do ano seguinte.