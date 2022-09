'Não sabia do que se tratava', diz presidente português sobre bandeira do Brasil adulterada

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, afirmou em entrevista nessa quarta-feira (7) que veio ao Brasil para as comemorações do bicentenário de independência do Brasil, e que viria ao país qualquer que fosse o presidente.



Rebelo concedeu entrevista ao jornal português "Púbico", na qual foi questionado se não se sentiu desconfortável ao estar no palanque ao lado do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, atrás de uma bandeira do Brasil adulterada.



A bandeira substituiu a imagem das estrelas que representam as 26 unidades federativas e o Distrito Federal e as palavras "Ordem e Progresso" pela imagem de um bebê acompanhada da frase "Brasil sem aborto. Brasil sem drogas", um dos motes da campanha presidencial de Bolsonaro.



Rebelo respondeu que não sabia do que se tratava, pois de sua posição na tribuna não viu que a bandeira nacional do Brasil estava adulterada. Ele também disse não ter entendido o gesto de Bolsonaro, que apontou o indicador em direção ao céu.



"Desconheci o que se passava para além do gesto do presidente, que não percebi o que significava, e daí meu ar entre o estupefato e o divertido", disse Rebelo.



O presidente português disse ainda que veio ao Brasil para "representar Portugal em um momento histórico" e que estaria no evento do bicentenário de independência "fosse qual fosse o presidente".

"Este é um momento histórico, e não é histórico por haver uma eleição, é histórico porque são 200 anos de vida de um Brasil independente, que é um orgulho para nós". (com agência Sputnik Brasil)