Seca na Europa é a pior dos últimos 500 anos, diz estudo

A seca na Europa durante o verão de 2022 foi a pior dos últimos 500 anos, segundo dados do programa europeu de observação da Terra Copernicus, gerido pela União Europeia e pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Imagens do satélite Sentinel 2 divulgadas nessa terça-feira (6) indicam que, entre 1º de julho e 31 de agosto de 2022, grandes regiões passaram de um verde brilhante para um marrom seco.

Os danos mais graves à vegetação são claramente visíveis nas áreas do sudeste do Reino Unido, no norte da França e na Alemanha, Polônia e Europa Oriental. Os dados foram comparados com outro estudo de 2014 sobre a seca de 1540.

Uma pesquisa do Observatório Global da Seca (GDO) também aponta que 47% da Europa em agosto estava em condições alarmantes: os sinais mais graves foram a falta de umidade no solo e os efeitos negativos sobre a vegetação.

Além disso, o nível da água nos rios, incluindo o Reno, Danúbio e Pó, caiu tanto que é impossível navegar neles, enquanto o clima excepcionalmente quente e seco aumentou muito o risco de incêndios florestais.

A seca foi descrita como a pior que a Europa registrou em 500 anos: a última grande seca, de fato, atingiu o continente em 1540. A onda de calor extremo que ocorreu naquela época foi muito persistente, com duração de 11 meses, provocando entre 90 e 95 dias de chuva a menos do que a média da Europa Ocidental e Central do século 20.

A seca hidrológica foi igualmente extrema: o volume total de rios como o Reno e o Elba diminuiu até 90% e os cursos mais pequenos de água secaram completamente.

Na semana passada, um relatório do Observatório Europeu da Seca já havia apontado a redução do transporte fluvial, da produção de eletricidade e dos rendimentos de safras por conta do clima.

"A severa seca que afeta muitas regiões da Europa desde o início do ano vem se expandindo e piorando desde o início de agosto", diz o documento, acrescentando que a região do Mediterrâneo provavelmente vai enfrentar condições mais quentes e secas que o normal até novembro. (com agência Ansa)