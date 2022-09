Reino Unido. Liz Truss já é primeira-ministra

Liz Truss, substituta de Boris Johnson, foi recebida nesta terça (6) pela rainha Elizabeth, tornando-se formalmente a nova primeira-ministra do Reino Unido.

Numa fotografia tornada pública, a rainha cumprimentou Truss, que se tornou a 15.ª chefe de governo em 70 anos de reinado da monarca de 96 anos.

Boris Johnson saiu do castelo de Balmoral, na Escócia, minutos antes, cerca das 12h, onde chegou na manhã desta terça com a esposa, Carrie, para ser recebido pela rainha.

Num comunicado, o Palácio de Buckingham refere que Johnson "apresentou a sua demissão como primeiro-ministro e Primeiro Lorde do Tesouro, que sua majestade teve o prazer gracioso de aceitar".

Liz Truss vai fazer um discurso às 16h na residência oficial, quando anunciará a composição do governo.

A transição resultou da eleição interna para a liderança do Partido Conservador iniciada em julho, da qual Truss foi declarada vencedora, nessa segunda-feira (5), com 57% dos votos. (com RTP)