Revista 'Lancet' publica editorial contra reeleição de Bolsonaro

A mundialmente prestigiosa revista científica The Lancet publicou em sua última edição um editorial em que afirma que o Brasil precisa de uma "mudança urgente" nas eleições de outubro.

"As apostas são altas para as próximas eleições presidenciais no Brasil", destaca o texto da Lancet, publicação fundada em 1823 e que é uma das mais renomadas revistas científicas do mundo.

O editorial diz que o presidente Jair Bolsonaro é "conhecido por sua volatilidade e por suas incitações indiretas à violência" e já "criticou o sistema eletrônico de votação do Brasil na presença de embaixadores estrangeiros".

Além disso, a revista menciona as recentes pesquisas de intenção de voto, que são unânimes em apontar uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro ou no segundo turno.

Will the outcome of #Brazil's Presidential election herald an era of progressive societal change across Latin America? Only time will tell.



Our new issue: https://t.co/IXNIPDfjS9 pic.twitter.com/0n1WPKMG7B — The Lancet (@TheLancet) September 2, 2022

Na sequência, lista uma série de feitos de Bolsonaro, como a "gestão desastrosa da pandemia de Covid-19 e o seu desrespeito pelas mulheres, minorias étnicas e povos indígenas", o corte de recursos para medidas de proteção social, o aumento expressivo da pobreza e da desigualdade e a volta do Brasil ao mapa da fome da ONU.

"O Brasil precisa de uma mudança urgente. Se as projeções para as eleições estiverem corretas, o Brasil vai se juntar a outros países latino-americanos onde há uma esperança renovada de mudanças sociais progressivas", diz a Lancet, citando como exemplos as recentes vitórias dos esquerdistas Gustavo Petro na Colômbia e Gabriel Boric no Chile.

"Existe uma oportunidade sem precedentes para novos começos na América Latina; uma ocasião para fazer mudanças positivas para aliviar as profundas negligência, desigualdade e violência. Esperamos que o Brasil escolha aproveitar essa oportunidade", conclui o editorial. (com agência Ansa)