Liz Truss é a nova primeira-ministra britânica

Liz Truss foi nomeada a próxima primeira-ministra do Reino Unido nesta segunda-feira (5), vencendo uma corrida pela liderança do Partido Conservador no momento em que o país enfrenta uma crise de custo de vida, agitação industrial e recessão.

Depois de semanas de uma disputa de liderança muitas vezes mal-humorada e divisiva que viu o ministro das Relações Exteriores enfrentar o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, Truss saiu no topo em uma votação de membros do Partido Conservador.

O anúncio desencadeia o início de uma transferência de Boris Johnson, que foi forçado a anunciar sua renúncia em julho, depois que meses de escândalo viram o apoio ao seu governo se esgotar.

Ele viajará para a Escócia para se encontrar com a rainha Elizabeth na terça-feira para apresentar oficialmente sua renúncia. Truss o seguirá e será convidada a formar um governo pela monarca.

Por muito tempo a favorita na corrida para substituir Johnson, Truss se tornará o quarto primeiro-ministro dos conservadores desde as eleições de 2015. Durante esse período, o país passou de crise em crise e agora enfrenta o que se prevê ser uma longa recessão desencadeada pela disparada da inflação, que atingiu 10,1% em julho.

A ministra das Relações Exteriores de Boris Johnson, Truss, 47, prometeu agir rapidamente para enfrentar a crise do custo de vida da Grã-Bretanha, dizendo que dentro de uma semana ela apresentará um plano para enfrentar o aumento das contas de energia e garantir o abastecimento futuro de combustível.

Truss sinalizou durante sua campanha de liderança que desafiaria a convenção ao eliminar os aumentos de impostos e cortar outras taxas em um movimento que alguns economistas dizem que alimentaria a inflação.

Isso, mais a promessa de revisar o mandato do Banco da Inglaterra enquanto protege sua independência, levou alguns investidores a abandonar a libra e os títulos do governo.

Kwasi Kwarteng, amplamente cotado para ser seu ministro das Finanças, procurou acalmar os mercados nesta segunda-feira, dizendo em um artigo no jornal "Financial Times" que sob Truss seria necessário haver "algum afrouxamento fiscal", mas que seu governo agiria de "um forma fiscalmente responsável".

Truss enfrenta uma longa, cara e difícil lista de tarefas, que os legisladores da oposição dizem ser o resultado de 12 anos de um governo conservador fraco. Vários pediram eleições antecipadas - algo que Truss disse que não permitirá.

O legislador conservador veterano David Davis descreveu os desafios que ela enfrentaria como primeira-ministra como "provavelmente o segundo mandato mais difícil dos primeiros-ministros do pós-guerra" depois da conservadora Margaret Thatcher em 1979.

"Na verdade, não acho que nenhum dos candidatos, nenhum deles que esteja passando por isso, realmente saiba o quão grande isso será", disse ele, acrescentando que os custos podem chegar a dezenas de bilhões de libras.

Truss disse que nomeará um gabinete forte, dispensando o que uma fonte próxima a ela chamou de "estilo presidencial" de governo, e ela terá que trabalhar duro para conquistar alguns legisladores de seu partido que apoiaram Sunak na corrida. .

O instituto de pesquisa Institute for Government disse que Truss teria um ponto de partida mais fraco do que qualquer um de seus antecessores, porque ela não era a escolha mais popular entre os legisladores de seu partido.

Primeiro, ela se voltará para a questão urgente do aumento dos preços da energia. As contas médias anuais de serviços públicos domésticos devem aumentar 80% em outubro, para 3.549 libras, antes de um aumento esperado para 6.000 libras em 2023, dizimando as finanças pessoais.

A Grã-Bretanha está atrás de outros grandes países europeus em sua oferta de apoio às contas de energia do consumidor, que os legisladores da oposição atribuem a um governo "zumbi" incapaz de agir enquanto os conservadores conduziam sua disputa pela liderança.

Em maio, o governo estabeleceu um pacote de apoio de 15 bilhões de libras para ajudar as famílias com contas de energia como parte de seu esquema de apoio ao custo de vida de 37 bilhões de libras.

A Itália orçou mais de 52 bilhões de euros (51,75 bilhões de dólares) até agora este ano para ajudar seu povo. Na França, os aumentos nas contas de eletricidade são limitados a 4% e a Alemanha disse no domingo que gastaria pelo menos 65 bilhões de euros protegendo consumidores e empresas do aumento da inflação.