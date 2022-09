Embaixada da Itália lança livro e mostra sobre atuação no Brasil

O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, lançou no último dia 29 de agosto um livro e inaugurou a exposição fotográfica "A Embaixada da Itália em Brasília. Uma viagem fotográfica do Rio ao Planalto Central".

"Quisemos integrar com um acervo de fotografias, muitas desconhecidas, o livro anterior sobre a Embaixada que lançamos em novembro de 2021, de natureza puramente conteudista com contribuições inéditas. Foi um trabalho complexo, para o qual temos um grande apreço", disse Azzarello durante o evento.

O embaixador ainda ressaltou que a obra literária "está disponível também em formato e-book, gratuitamente, em três idiomas" e que esse é "um documento precioso para ambos os países, mas também para estudiosos e entusiastas a nível internacional, com aspectos político-diplomáticos, socioculturais e jornalísticos".

Cartaz de promoção da exposição (Foto: reprodução)

O livro tem 232 páginas e passa por diversos fatos marcantes como a sede diplomática no Rio de Janeiro na década de 1920, a construção da embaixada, o nascimento de Brasília e as recentes restaurações na atual sede.

Já a exposição contará com 61 fotografias apresentadas no livro e será apresentada com "cavaletes de cristais" especiais, inspirados nos que foram projetados pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi para o Museu de Arte de São Paulo (Masp).

O evento tem entrada gratuita na sede da Embaixada da Itália em Brasília e seguirá aberto ao público até o dia 18 de setembro.

Serviço: Exposição fotográfica: "A Embaixada da Itália em Brasília: um percurso fotográfico do Rio de Janeiro ao Planalto Central" / Valor: Gratuito / Data: Até 18 de setembro / Horários: segunda a sexta das 16h às 19h; sábado, domingo e feriado 10h às 16h / Local: Embaixada da Itália em Brasília (S.E.S. Av. das Nações Quadra 807 Lt. 30). (com agência Ansa).