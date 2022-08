Papa Francisco dá posse a 20 novos cardeais, entre eles, dois brasileiros

O papa Francisco realizou neste sábado (27) um consistório para a criação de 20 novos cardeais, incluindo dois brasileiros, na Basílica de São Pedro, e pediu que "Deus nos livre que a miopia humana feche" os horizontes que já foram abertos.

A lista inclui 16 prelados que estariam aptos a participar de um eventual conclave e quatro com mais de 80 anos, idade limite para poder votar na eleição de um papa.

Os novos cardeais brasileiros são os arcebispos de Brasília, Paulo Cezar Costa, e de Manaus, Leonardo Ulrich Steiner. Com isso, o Brasil passará a ter nove integrantes no colégio cardinalício, sendo seis eleitores. Apenas Itália, Estados Unidos e Espanha contam com mais cardeais.

A Itália tem no total 48 cardeais, dos quais 20 são eleitores, e ganhou mais cinco: o bispo de Como, Oscar Cantoni; o prefeito apostólico de Ulan Bator (Mongólia), Giorgio Marengo; o bispo emérito de Cagliari, Arrigo Miglio; o ex-reitor da Pontifícia Universidade Gregoriana Gianfranco Guirlanda; e o cônego de São Pedro, Fortunato Frezza.

Já os Estados Unidos, com 15, contará com mais um: o bispo de San Diego, Robert McElroy. A Espanha, com 11 cardeais, também ganha mais um: Fernando Vérgez Alzaga, presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano.

Os outros novos cardeais são o inglês Arthur Roche, prefeito da Congregação para o Culto Divino; o sul-coreano Lazarus You Heung-sik, prefeito da Congregação para o Clero; o francês Jean-Marc Aveline, arcebispo de Marselha; o nigeriano Peter Okpaleke, bispo de Ekwulobia; os indianos Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, arcebispo de Goa e Damão, e Anthony Poola, arcebispo de Hyderabad; o timorense Virgílio do Carmo da Silva, arcebispo de Dili; o ganense Richard Kuuia Baawobr, arcebispo de Wa; o singapurense William Goh Seng Chye, arcebispo de Singapura; o paraguaio Adalberto Martínez Flores, arcebispo de Assunção; e o colombiano Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arcebispo emérito de Cartagena.

Agora, o total de cardeais subiu para 226, sendo 132 cardeais eleitores. Destes, 83, ou seja, 62%, foram criados por Jorge Bergoglio, de acordo com estatísticas atualizadas pelo colégio cardinalício.

Durante a cerimônia, o Papa leu a fórmula para a criação dos novos purpurados e proclamou os nomes dos novos 20 cardeais. O rito continuou com a profissão de fé dos cardeais e o juramento de fidelidade e obediência a Francisco e seus sucessores.

Na sequência, os novos cardeais se ajoelharam diante do Papa para receber os símbolos do cardinalato: solidéu vermelho, barrete, anel e a designação com a atribuição do título/diaconia.

Na homilia, o Papa citou o cardeal Agostino Casaroli, que foi Secretário de Estado do Vaticano entre 1979 e 1990, " famoso por seu olhar aberto para apoiar, com sábio diálogo, os novos horizontes da Europa após a Guerra Fria".

Francisco apelou que "Deus nos livre que a miopia humana feche novamente aqueles horizontes que ele abriu!" e lembrou que "um homem de zelo apostólico é animado pelo fogo do Espírito para cuidar corajosamente das coisas grandes e pequenas".

"Um cardeal ama a Igreja, sempre com o mesmo fogo espiritual, tanto no trato das grandes questões como no trato das pequenas; tanto no encontro com os grandes deste mundo, que devem fazê-lo, muitas vezes, como com os pequenos, que são grandes diante de Deus", enfatizou.

Reforma da Cúria -

O encontro dos cardeais para debater a nova "Constituição Apostólica Praedicate Evangelium sobre a Cúria Romana" acontecerá nos dias 29 e 30 de agosto.

As sessões ocorrerão pela manhã, a partir das 9h, e à tarde, após às 16h."Haverá reuniões para grupos linguísticos sobre vários aspectos relacionados ao documento, além de discussões na Sala", informou a assessoria de imprensa do Vaticano neste sábado.

No momento, está confirmada a presença de 197 participantes, entre cardeais, patriarcas e superiores da Secretaria de Estado. Na tarde de terça-feira, 30 de agosto, será celebrada a Missa na Basílica de São Pedro após os trabalhos da assembleia, às 17h30. (com agência Ansa)