Jill Biden volta a testar positivo para Covid-19

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, voltou a testar positivo para a Covid-19 nessa quarta-feira (24), três dias após deixar o isolamento, informou o governo norte-americano. Com isso, ela voltará à quarentena em sua residência em Delaware.

Jill contraiu a doença em 16 de agosto e ficou em isolamento durante as férias com o presidente do país, Joe Biden. Para a primeira-dama, foi receitado o remédio Paxlovid e, em 21 de agosto, dois testes deram negativo para a doença.

"Depois de resultar negativa, a primeira-dama voltou a ficar positiva. Não apresenta sintomas e ficará em Delaware, onde já iniciou o isolamento", acrescentou ainda a Casa Branca.

O caso é mais um do chamado "efeito rebote" do remédio, que também ocorreu recentemente com o presidente norte-americano.

A Casa Branca ainda informou que Joe Biden também passou por testagem e segue negativo. Mas por precaução, por ser um contato muito próximo de Jill, usará máscara por 10 dias em locais fechados ou próximo a outras pessoas.

"O ritmo dos testes de Covid para o presidente também será aumentado", acrescentou o governo. (com agência Ansa)