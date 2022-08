Mais de mil migrantes já morreram no Mediterrâneo em 2022, diz Acnur

Mais de mil migrantes morreram em travessias no Mar Mediterrâneo desde o início do ano, de acordo com balanço divulgado nessa segunda-feira (22) pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

Segundo as últimas estimativas, exatas 1.004 pessoas perderam a vida ao tentar cruzar o Mediterrâneo para chegar à Europa de janeiro de 2022 até o último dia 21 de agosto.

O documento indica ainda que outros 73.928 refugiados chegaram por mar desde o início do ano na Itália, Grécia, Espanha, Chipre e Malta.

Do número total, 50.760 migrantes desembarcaram no território italiano, em comparação com os 35.480 registrados no mesmo período do ano passado, conforme dados do Ministério do Interior da Itália. O número vem subindo rapidamente, já que o verão no Hemisfério Norte é mais propício para travessias.

Hoje, inclusive, mais de 100 migrantes que foram resgatados pelo navio "Geo Barents", operado pela ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), no Mediterrâneo vão desembarcar no porto italiano de Taranto.

A embarcação, que saiu da Turquia há cinco dias, conta com 106 pessoas a bordo, incluindo 26 mulheres e 42 crianças. "Apesar da resposta rápida, o navio vai ter de navegar mais de um dia para chegar ao porto de segurança designado", explicou a MSF nas redes sociais.

Recentemente, um relatório da agência de refugiados da ONU apontou que, entre 2014 e 2021, mais de 24.400 pessoas perderam a vida ou desapareceram tentando atravessar o Mar Mediterrâneo. (com agência Ansa)