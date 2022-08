Nova geração de sites de vídeo prospera com desinformação e ódio

ANDREW MARSHALL e JOSEPH TANFANI - Um dia depois de um tiroteio em massa em Buffalo, Nova York, em maio passado, o site de compartilhamento de vídeos BitChute estava ampliando uma teoria da conspiração de extrema direita de que o massacre foi uma chamada operação de bandeira falsa, destinada a desacreditar os americanos amantes de armas.

Três dos 15 principais vídeos do site naquele dia culparam agentes federais dos EUA em vez do verdadeiro culpado: um adolescente de supremacia branca que prometeu “matar o maior número possível de negros” antes de atirar em 13 pessoas, matando 10. Outros vídeos populares foram enviados. por usuários do BitChute alegando falsamente que as vacinas covid-19 causaram cânceres que “literalmente comem você” e espalharam a alegação desmascarada de que o fundador da Microsoft, Bill Gates, causou uma escassez global de fórmulas da vacina infantil.

O BitChute cresceu à medida que o YouTube, Twitter e Facebook endurecem as regras para combater a desinformação e o discurso de ódio. Um rival da BitChute, Odysee, também decolou. Ambos se promovem como paraísos da liberdade de expressão e estão na vanguarda de um sistema de mídia alternativa de rápido crescimento que oferece ideias antes marginais a milhões de pessoas em todo o mundo.

Pesquisar nos dois sites sobre os principais tópicos de notícias mergulha os espectadores em um labirinto de teorias da conspiração bizarras, abuso racista e violência gráfica. Como sua audiência aumentou desde 2019, eles cultivaram um público dedicado principalmente de homens mais jovens, de acordo com dados da empresa de inteligência digital Similarweb.

A desinformação online, embora geralmente legal, provoca danos no mundo real. Funcionários eleitorais dos EUA enfrentaram uma onda de ameaças de morte e assédio inspirados pelas falsas alegações do ex-presidente Donald Trump de que a eleição de 2020 foi fraudada, o que também alimentou o motim mortal de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA. Entrevistas da Reuters com uma dúzia de pessoas acusadas de aterrorizar funcionários eleitorais revelaram que alguns agiram com base em informações falsas que encontraram no BitChute e quase todos consumiram conteúdo em sites populares entre a extrema-direita.

BitChute e Odysee hospedam centenas de vídeos inspirados na teoria da conspiração QAnon, cujos apoiadores foram presos por ameaçar políticos, sequestrar crianças e bloquear uma ponte perto da represa Hoover, no Arizona, com um caminhão blindado cheio de armas e munição.

“Plataformas como BitChute e Odysee tiveram um impacto sísmico no cenário da desinformação”, disse Joe Ondrak, da Logically, uma empresa britânica que trabalha com governos e outras organizações para reduzir os danos da desinformação. Os sites, disse ele, se tornaram o “primeiro porto de escala” para os conspiradores publicarem vídeos.

BitChute e Odysee dizem que cumprem a lei, por exemplo, removendo material relacionado ao terrorismo e que têm regras que proíbem conteúdo racista ou incitação à violência. Ao mesmo tempo, as empresas defenderam os direitos dos extremistas de se expressarem em seus sites e minimizaram a importância de seu conteúdo. “A Estrela do Norte da BitChute é a liberdade de expressão, que é a pedra angular de uma sociedade livre e democrática”, disse a BitChute em comunicado à Reuters. Odysee disse que o conteúdo de direita e conspiração não define a plataforma, que diz estar focada na geração de vídeos relacionados à ciência e tecnologia.

Apesar das regras das plataformas, seus usuários rotineiramente publicam vídeos abertamente racistas e postam comentários que pedem violência, segundo uma análise da Reuters dos sites. BitChute e Odysee não responderam a perguntas sobre conteúdo que parecia violar as diretrizes dos sites.

Todas as plataformas de mídia social publicam padrões dizendo que não aceitam conteúdo extremo ou odioso, disse Callum Hood, do Center for Countering Digital Hate, em Londres. “O verdadeiro teste é: eles cumprem esses padrões? Com BitChute e Odysee, a resposta é um enfático não.”

Alguns acadêmicos que pesquisaram BitChute e Odysee dizem que suas práticas relaxadas de moderação de conteúdo resultam em sites dominados por conteúdo incendiário que a maioria dos editores online rejeita rotineiramente. Benjamin Horne, cientista social da Universidade do Tennessee, Knoxville, e dois colegas revisaram mais de 440.000 vídeos do BitChute e descobriram que 12% dos canais receberam mais de 85% do engajamento. “Quase todos esses canais contêm conspirações de extrema direita ou discurso de ódio extremo”, concluiu o relatório.

As pesquisas da Reuters nos sites mostram que seus vídeos mais populares geralmente estão cheios de conteúdo abusivo e desinformação que distorcem grosseiramente os eventos noticiosos.

Os principais vídeos BitChute e Odysee em buscas por vídeos de Buffalo [O massacre em Buffalo em 2022 foi realizado com arma de fogo em 14 de maio de 2022 no supermercado Tops na Jefferson Avenue 1200, em Buffalo, Nova York] afirmam que o massacre nunca aconteceu. Três dos 10 primeiros no Odysee afirmaram que os sobreviventes e testemunhas negros eram atores. “É dia de pagamento no gueto”, disse um comentarista. Outro vídeo defendeu a teoria racista que motivou o atirador: que os brancos estão sendo “substituídos” por não-brancos por meio da migração e do crescimento populacional. O único vídeo puramente factual entre os 10 melhores resultados do BitChute atraiu uma série de comentários racistas, com um espectador descrevendo o atirador como um “patriota” e suas vítimas como “burras”.

Pesquisando por “COVID” no BitChute um dia recente produziu um curta-metragem chamado Plandemic como o principal resultado. Plandemic foi banido pelo YouTube e Facebook por sua desinformação potencialmente prejudicial, incluindo a alegação de que usar uma máscara facial “literalmente ativa seu próprio vírus” e deixa você doente. Pelo menos sete dos 10 principais resultados de pesquisa “COVID” no Odysee também continham falsidades – por exemplo, que as vacinas contêm nanopartículas perigosas ou têm efeitos colaterais que são “como uma bomba nuclear”.

É uma história semelhante com uma atrocidade amplamente divulgada da guerra Rússia-Ucrânia. Nove dos 10 principais resultados de pesquisa no BitChute por “massacre de Bucha” teorizaram que o assassinato por soldados russos de cidadãos ucranianos foi uma farsa destinada a aumentar o envolvimento dos EUA na guerra, ou que foi o trabalho de soldados ucranianos, agentes britânicos ou “Nazistas”.

Pesquisas idênticas no YouTube sobre esses tópicos produziram quase todos os relatórios factuais de organizações de notícias estabelecidas. Isso é consistente com a política do YouTube de priorizar informações do que ele chama de “fontes autorizadas” sobre tópicos ou eventos sensíveis.

BitChute e Odysee dificilmente são os únicos sites que espalham desinformação. Gigantes da mídia social, como Facebook e YouTube, também lutaram para conter esse conteúdo, mas responderam com políticas e práticas de moderação mais agressivas.

Um concorrente mais direto do BitChute e do Odysee é o Rumble, um site maior de compartilhamento de vídeos que atrai usuários de direita. O Rumble também se apresenta como um defensor da liberdade de expressão e atrai milhares de vídeos promovendo teorias da conspiração. Mas o Rumble tem ambições mainstream e melhor apoio financeiro, e a empresa modera seu conteúdo o suficiente para torná-lo palatável para as lojas de aplicativos administradas pela Apple e pelo Google – um importante motor de crescimento para qualquer negócio digital.

Fundada em 2013 por Chris Pavlovski, um empresário canadense, a Rumble começou como uma câmara de compensação para vídeos virais sobre crianças e animais. Em 2020, Pavlovski estava capitalizando o sentimento anti-Big Tech para atrair proeminentes comentaristas de direita, e no ano seguinte ganhou apoio financeiro do bilionário Peter Thiel, um rei republicano. Thiel não respondeu a um pedido de comentário.

Hoje, Rumble oferece uma mistura de animais de estimação e política, com um pé no mundo febril e pró-Trump, onde a eleição de 2020 foi roubada e as mudanças climáticas não existem. Rumble disse em comunicado que a plataforma oferece uma “grande variedade” de informações, incluindo um canal com conteúdo da Reuters. Um porta-voz da Reuters disse que Rumble é um cliente que paga para publicar conteúdo da Reuters.

A Rumble disse que seu público está crescendo rapidamente porque confia nos adultos “para decidir depois de ouvir todos os lados”. Mas a plataforma limita alguns discursos extremos. Pesquise a palavra N no Rumble, por exemplo, e você receberá uma mensagem: “Nenhum vídeo encontrado”.

A mesma pesquisa no BitChute e Odysee retorna centenas de vídeos racistas. O cofundador e executivo-chefe da BitChute, Ray Vahey, e o cofundador da Odysee, Jeremy Kauffman, são autointitulados libertários que veem suas criações como zonas seguras para a liberdade de expressão – não importa quão falsas ou repelentes.

O ataque de conteúdo vil atraído por essa filosofia fez com que um dos três fundadores da BitChute desistisse e baniu a plataforma das principais lojas de aplicativos. Odysee conseguiu permanecer na loja de aplicativos da Apple, mas apenas bloqueando as pesquisas por COVID-19 em seu aplicativo.

A Apple disse em comunicado que só permite informações sobre COVID-19 em aplicativos de governos e outras “entidades reconhecidas”. A empresa não respondeu a perguntas sobre se os extremistas e supremacistas brancos no Odysee são permitidos sob as diretrizes da Apple, que proíbem referências ofensivas a grupos raciais, religiosos e outros.

Tanto o BitChute quanto o Odysee têm lutado para encontrar modelos financeiros viáveis em um mercado cada vez mais lotado, mesmo quando ambos rapidamente acumularam grandes audiências, atraindo centenas de milhões de visitas ao site anualmente.

A história de Odysee começa com um excêntrico americano que joga frisbee e procurou financiar o site inventando uma nova criptomoeda. BitChute tem raízes no norte da Tailândia, onde um expatriado britânico recluso decidiu que algo precisava ser feito sobre a censura na internet.

'Matar todos eles'

Vahey, 45, é um designer de software que vive nos subúrbios sonolentos de Chiang Mai. Antes de iniciar o BitChute, Vahey criou canções de ninar animadas para um canal do YouTube chamado RockstarLittle. As músicas, entre elas “Incy Wincy Spider” e “Twinkle Twinkle Little Star”, também aparecem no BitChute na categoria “Education”, onde são misturadas com vídeos sobre chemtrails – a teoria da conspiração de que os governos estão secretamente pulverizando toxinas de aeronaves – e imagens de câmeras de segurança de um homem encapuzado atirando na cabeça de um vendedor de uma loja brasileira.

Vahey se recusou a ser entrevistado para esta reportagem, mas detalhou sua visão em conversas gravadas com usuários do BitChute postadas no site. Em uma palestra recente, ele relembrou uma “idade de ouro” quando a internet tinha menos restrições. “Parece que quanto mais a censura cresceu, mais a sociedade foi dilacerada”, disse ele.

A Bit Chute Ltd foi incorporada na Grã-Bretanha em 2017 por Vahey e outros dois britânicos. Rich Jones, desenvolvedor de software por formação, é o diretor de operações da empresa. Ele tem 53 anos, mora na Inglaterra e, em sua página no LinkedIn, descreve Vahey como “um ex-colega de classe e amigo de longa data”. Jones também se recusou a comentar.

Andy Munarriz, um especialista em telecomunicações de 53 anos, é o terceiro cofundador da BitChute. “Naquela época, YouTube, Facebook e outros estavam removendo colaboradores, e Ray sentiu que a liberdade de expressão estava sendo atacada”, disse Munarriz à Reuters. Vahey começou o BitChute em seu tempo livre, administrando-o em sua casa em Chiang Mai.

Vahey ficou chocado quando sua plataforma “decolou como um foguete”, ele lembrou em uma entrevista publicada no BitChute em dezembro. “Foi avassalador. No dia seguinte, tive que aumentar. E no dia seguinte, tive que escalar novamente.”

Horne, o pesquisador da BitChute, disse que a plataforma deve seu sucesso inicial ao proeminente teórico da conspiração dos EUA, Alex Jones. Seu programa Infowars se juntou ao BitChute no final de 2017 e ganhou popularidade quando o YouTube e outras plataformas despejaram Jones no ano seguinte.

Entre outras falsidades, Jones defendeu a teoria de que o massacre da escola Sandy Hook em 2012 foi uma farsa. Vinte crianças e seis funcionários foram mortos a tiros; Jones afirmou que suas famílias eram atores e que o tiroteio foi uma operação de bandeira falsa inventada por um governo que queria apreender as armas dos cidadãos. Hoje, vídeos de uma variedade de criadores de conteúdo no BitChute e Odysee fazem afirmações surpreendentemente semelhantes sobre o tiroteio de Buffalo.

Um júri do Texas ordenou recentemente que Jones pagasse US$ 50 milhões em danos aos pais de uma criança morta no tiroteio. Um porta-voz da Infowars e um advogado de Jones não responderam aos pedidos de comentários.

A equipe de Horne coletou e analisou mais de três milhões de vídeos de 61.000 canais BitChute postados entre junho de 2019 e dezembro de 2021, descobrindo que quase todos os vídeos mais populares da plataforma estavam cheios de desinformação e discurso de ódio. Horne disse que os pesquisadores encontraram um “vídeo de recrutamento” para a Divisão Atomwaffen, que o Southern Poverty Law Center descreve como uma “organização neonazista terrorista”. Autoridades federais e estaduais acusaram membros da Atomwaffen de crimes, incluindo assassinato.

Horne disse que denunciou o vídeo ao Federal Bureau of Investigation, mas não teve resposta. O FBI se recusou a comentar. O vídeo não está mais disponível no BitChute, que não respondeu a perguntas sobre o que aconteceu com ele.

Especialistas dizem que a Divisão Atomwaffen se desfez em 2020. Um ex-líder do grupo, John Denton, se declarou culpado em 2020 por sua participação em uma campanha de assédio racial e foi condenado a 41 meses de prisão. Nem Denton nem seu advogado responderam aos pedidos de comentários.

As seções de comentários abaixo de alguns dos vídeos do BitChute que a equipe de Horne revisou continham “grandes quantidades de discurso de ódio, a maioria antissemita”, disse Horne. A Reuters também encontrou dezenas de vídeos com homens brancos lutando contra homens negros, com comentários exaltando a violência: “N-stompin fuck yeah”. Um vídeo consistia em imagens gráficas de um homem sendo queimado até a morte. “Eles são a escória do mundo”, comentou um espectador, referindo-se aos negros. "Matar todos eles."

Na entrevista de dezembro, Vahey disse que muitas vezes vê opiniões com as quais discorda no BitChute, mas “isso faz parte de aceitar o que é a liberdade de expressão”. Para Munarriz, um dos cofundadores da empresa, foi demais. Ele se demitiu em janeiro de 2019, alarmado com a direção da BitChute.

“Não importa quais diretrizes da comunidade você implemente, ou quão duro você policia, o conteúdo censurável ainda chegaria à plataforma sob o disfarce de 'liberdade de expressão'”, disse Munarriz à Reuters. “Por que aceitar essa luta? A intenção do BitChute não é ser um destino para conteúdo censurável, mas no mundo real é isso que acontece.”

'Eles são a escória do mundo. Matar todos eles.'

Comentário do usuário do BitChute, referindo-se a pessoas negras, em um vídeo de um homem sendo queimado até a morte.

Em teoria, os usuários do BitChute podem filtrar o conteúdo que veem, escolhendo uma das três configurações de “sensibilidade”: “Normal”, “NSFW” (“não seguro para o trabalho”) e “NSFL” (“não seguro para a vida”). Na prática, como os usuários do BitChute escolhem essas configurações, até mesmo vídeos “normais” podem incluir imagens perturbadoras de suicídios e assassinatos.

O atirador de Buffalo transmitiu ao vivo sua fúria no Twitch, uma plataforma de propriedade da Amazon, que a removeu rapidamente. Mas a filmagem horrível foi republicada no BitChute, onde permaneceu por dias, antes de ser retirada por retratar o que BitChute chamou de “violência abominável” em uma página explicando a remoção.

BitChute não respondeu a um pedido de comentário sobre por que o vídeo não foi retirado antes.

Desde 2020, sob as regras impostas pelo regulador de mídia britânico Ofcom, o BitChute deve proteger o público de “conteúdo prejudicial”. Isso significa, principalmente, conteúdo que seria considerado crime de acordo com as leis relacionadas ao terrorismo e abuso sexual infantil, ou conteúdo que incite violência ou ódio contra grupos específicos. Ofcom pode impor multas pesadas ou até mesmo suspender uma plataforma.

Ofcom e BitChute disseram à Reuters que se consultaram sobre o conteúdo para garantir a conformidade – “enquanto mantemos nossas diretrizes de liberdade de expressão”, acrescentou BitChute. Mas isso não significa que o BitChute removeu todo o conteúdo potencialmente prejudicial. Ofcom disse à Reuters que os regulamentos não exigem que o BitChute se policie proativamente; em vez disso, o BitChute só precisa remover o conteúdo que alguém – por exemplo, um usuário ou grupo de defesa – denunciou como uma violação de seus termos e condições. Além disso, os regulamentos se aplicam apenas aos vídeos do BitChute e não aos comentários de seus usuários.

Uma análise da Reuters do site britânico da BitChute encontrou inúmeros exemplos de conteúdo promovendo ódio e violência, incluindo os vídeos de homens brancos espancando homens negros e os insultos raciais em suas seções de comentários.

A Ofcom disse que não iniciou nenhuma investigação ou emitiu nenhuma multa sob os regulamentos de 2020 contra a BitChute ou qualquer outra empresa.

A BitChute divulgou um relatório público em junho sobre como moderou dezenas de milhares de vídeos. A maioria foi sinalizada por questões de direitos autorais; outros promoveram o terrorismo, o extremismo violento ou incitaram o ódio. A BitChute disse que, na maioria dos casos, removeu os vídeos ou restringiu sua distribuição em determinados países.

A Reuters descobriu que alguns vídeos bloqueados pelo BitChute na Europa permanecem no BitChute nos Estados Unidos, onde as proteções de liberdade de expressão para mídias sociais são especialmente robustas. Além das proteções constitucionais, a Seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações de 1996 estipula que as empresas de mídia social não podem ser legalmente responsabilizadas pelo conteúdo que os usuários postam em suas plataformas.

O conteúdo do BitChute bloqueado na Grã-Bretanha, mas ainda disponível gratuitamente nos Estados Unidos, inclui vídeos adornados com suásticas que atacavam judeus e negros e montagens de adoração sobre Adolf Hitler com nomes como “We Need You Now – Happy Birthday Mein Fuhrer”.

'Uma pessoa lagarto'

O tráfego online da BitChute cresceu 63% em 2021 em relação ao ano anterior, para 514 milhões de visitas, segundo a Similarweb, empresa de inteligência digital. Para comparação, isso é mais que o dobro da audiência online do MSNBC.com, o site do canal de notícias a cabo conhecido por apresentadores de opinião de esquerda.

Mas o modelo de financiamento da BitChute parece frágil. Na entrevista de dezembro, Vahey disse que recusou investidores porque se recusou a comprometer a liberdade de expressão. Ele disse que cobriu principalmente seus custos mensais de funcionamento de US $ 50.000 por meio de doações e assinaturas. O site também tem alguma publicidade.

O rival mais próximo da BitChute, Odysee, atraiu 292 milhões de visitas no ano passado. Mas ele tomou um caminho diferente para chegar lá.

Odysee cresceu de uma empresa chamada LBRY (pronuncia-se “library”), cofundada em 2015 por Jeremy Kauffman, um empresário de tecnologia dos EUA e libertário radical que financiou o LBRY criando sua própria criptomoeda. Os outros fundadores da empresa não responderam aos pedidos de comentários.

Kauffman, 37 anos, mora em New Hampshire, onde está fazendo uma campanha de longa duração para o Senado dos Estados Unidos pela chapa do Partido Libertário nas eleições de novembro. Sua versão linha-dura da filosofia antigoverno do Partido inclui a abolição do Federal Reserve, da Receita Federal e das leis de trabalho infantil.

Kauffman promoveu sua campanha no Senado com um vídeo bizarro postado no Twitter em maio. Ele se dirige à câmera em um traje de crocodilo mal ajustado e fala enquanto imagens piscam na tela de alienígenas rosnando, Godzilla e o presidente Joe Biden com uma língua bifurcada. “Quero me tornar uma pessoa-lagarto”, diz Kauffman. “Eu gostaria de governar você.”

O ato parecia fazer referência à teoria da conspiração do povo-lagarto, que sustenta que as elites governantes são realmente répteis alienígenas sugadores de sangue em forma humana.

Kauffman também publica declarações provocativas no Twitter. “Ser não vacinado e ser negro são escolhas”, ele twittou em agosto de 2021, com uma foto de Michael Jackson de pele clara. Ele disse à Reuters que o tweet era uma piada.

“Acho engraçado”, disse Kauffman, o único ocupante da sede do LBRY, mobiliada com simplicidade, no centro de Manchester, New Hampshire. “Se você não acha engraçado”, disse ele, “não precisa olhar”.

Na faculdade do Rensselaer Polytechnic Institute em Troy, Nova York, Kauffman estudou ciência da computação e física e jogou frisbee competitivo. Ele tinha pouca experiência em publicação quando, em 2015, montou o LBRY com outros quatro, prometendo trazer “liberdade de volta à web”, de acordo com uma proposta inicial de investidores.

O modelo de negócios da LBRY dependia das vendas de sua própria criptomoeda, chamada LBC. Lançado à beira de um boom de criptomoedas, o preço saltou, elevando o valor da empresa para US$ 1,2 bilhão.

Mas em março de 2021, a Securities and Exchange Commission processou o LBRY, alegando que a venda de uma criptomoeda para financiar suas operações equivalia a uma oferta de títulos não registrada. Kauffman atacou a comissão em tweets e entrevistas como “monstros” e disse à Reuters que gastou US$ 2 milhões em honorários legais em uma luta “ao estilo Kafka”. A Securities and Exchange Commission se recusou a comentar o caso, que ainda está pendente.

Mesmo antes do processo, a demanda por LBC estava vacilante. Depois de atingir uma alta de US$ 160 em 2016, o valor da LBC caiu para cerca de dois centavos.

A empresa iniciou uma plataforma de streaming no final de 2019 chamada LBRY.TV. Ele cortejou criadores especializados em tecnologia, criptomoedas ou ciência, mas também atraiu teóricos da conspiração e extremistas que buscavam uma alternativa ao YouTube. Paul Webb, um desenvolvedor web que ingressou no LBRY em 2017, disse que levantou objeções quando descobriu que o site apresentava vídeos de um líder dos Proud Boys, o grupo de extrema-direita cujo atual líder e quatro associados são agora acusados de conexão com o 6 de janeiro motim no Capitólio.

Em uma videochamada com Kauffman, Webb apresentou pesquisas sobre os Proud Boys feitas por grupos que rastreiam extremistas. Webb disse que argumentou que “temos a responsabilidade de não dar a pessoas como essa uma plataforma”. Kauffman discordou e disse que a polêmica gerou publicidade para o LBRY, segundo Webb, que agora trabalha em uma agência de design digital com sede no Canadá.

Questionado sobre a troca, Kauffman disse: “Mesmo grupos moralmente questionáveis, como jornalistas da Reuters ou os Proud Boys, deveriam ter permissão para falar com outros que querem ouvi-los”.

O LBRY.TV foi reconstruído e renomeado como um novo site, Odysee, no final de 2020. No ano seguinte, a operação foi colocada em uma nova subsidiária da LBRY chamada Odysee Holdings Inc, com um novo executivo-chefe. Kauffman continua sendo o CEO do LBRY, mas o Odysee agora é dirigido por Julian Chandra, disseram os dois homens em entrevistas. Chandra trabalhou no popular aplicativo de vídeos curtos de propriedade chinesa TikTok antes de ingressar no LBRY e assumir o Odysee.

Ele disse à Reuters que quer tornar o Odysee uma plataforma lucrativa que atenda a um público maior e mais mainstream, indo além da política libertária de Kauffman e sua visão original para o site de compartilhamento de vídeos. A Odysee está buscando aumentar a receita por meio de publicidade e assinaturas premium sem anúncios.

O tráfego do Odysee cresceu exponencialmente. Como o BitChute, ele se alimentou da turbulência em torno dos bloqueios do COVID-19, das vacinações em massa e das falsas alegações de Trump sobre a eleição dos EUA em novembro de 2020. Naquele mês, as visitas do Odysee dobraram para cerca de 6 milhões, de acordo com a Similarweb. Em janeiro de 2021 – o mês em que os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio dos EUA – quase triplicou novamente, para 17 milhões. Em agosto, o total quase dobrou novamente, para 33 milhões.

Odysee ainda se apresenta como um baluarte da liberdade de expressão. Quando o YouTube no ano passado removeu vários vídeos condenando supostos abusos de direitos humanos pela China contra muçulmanos uigures, o Odysee forneceu um lar alternativo . Fez o mesmo com RT e Sputnik depois que o YouTube e o Facebook bloquearam os canais de propaganda russos em março. Em um comunicado no Twitter, Odysee disse: “Não estamos banindo nenhuma rede de notícias. É uma ladeira escorregadia.”

Continua a ser um santuário para figuras controversas. Megan Squire, professora da Elon University, na Carolina do Norte, que pesquisa extremismo online, identificou mais de 100 canais no Odysee de extremistas de direita e teóricos da conspiração.

Chandra reconheceu que tal conteúdo existia no Odysee, mas disse que não definia a plataforma. Ele disse que a empresa remove conteúdo que promova terrorismo, ódio ou violência contra outros grupos.

No entanto, Odysee continua sendo um lar de neonazistas. Joseph Jordan, que produz vídeos sob o pseudônimo de “Eric Striker”, cofundou o Partido da Justiça Nacional, supremacista branco. Em seus vídeos no Odysee, ele elogia Hitler, nega que o Holocausto tenha acontecido e defende políticas que protejam os brancos contra os negros. Jordan não respondeu a um pedido de comentário.

“Você quer que eu exclua essa pessoa por causa do que exatamente? Ele não infringiu nenhuma lei”, disse Chandra. “Você não gosta de um canal, não assista ao canal. É muito simples."