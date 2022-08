É hora de salvar o planeta, diz presidente da Itália

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, afirmou neste sábado (20) que a humanidade precisa salvar o planeta da exploração pela qual ela mesma é responsável.

A declaração está em uma mensagem enviada a um congresso do movimento católico Comunhão e Libertação em Rimini, em meio à campanha para as eleições parlamentares de 25 de setembro.

"É sempre a fidelidade à pessoa que nos coloca diante do maior desafio da atualidade: a salvação do planeta da exploração pela qual o próprio ser humano é responsável", disse Mattarella.

"A nossa era, como repete o papa Francisco, é a da ecologia integral. O ser humano deve reconstruir o equilíbrio com o meio ambiente e os recursos naturais, e só poderá fazê-lo em espírito de solidariedade", acrescentou.

Na mesma mensagem, Mattarella cobrou que não haja "regressões" no combate à pobreza e disse que a "dignidade da pessoa" está no centro dos desafios da atualidade. (com agência Ansa)