Agências de risco dos EUA cortam nível de investimento da Ucrânia para calote, informa mídia

A capacidade de pagamento da Ucrânia foi reduzida pelas agências de classificação S&P Global Ratings e Fitch Ratings, com base nos recentes acordos de reestruturação da dívida do país.



A classificação de investimento da Ucrânia foi rebaixada para o nível de calote pelas agências de classificação internacional S&P Global Ratings e Fitch Ratings, relatou nessa sexta-feira (12) a agência norte-americana Bloomberg citando ambas as organizações.



Na quarta-feira (10) os credores estrangeiros aprovaram um plano de reestruturação da dívida ucraniana que estabelece uma moratória de dois anos no pagamento de US$ 20 bilhões (R$ 101,74 bilhões), o que deverá permitir a Kiev poupar US$ 5,8 bilhões (R$ 29,44 bilhões) ao longo desse período.

A classificação do nível de investimento do país foi assim reduzida na sexta-feira (12) pela S&P desde CC para SD, ou "calote seletivo".



"Vemos a transação como perturbada e equivalente a calote. A reestruturação da dívida da Ucrânia vem em meio a pressões macroeconômicas, externas e fiscais significativas, que emanam da guerra", notou a agência de risco dos EUA.



Pouco depois da decisão da S&P, a Fitch, também baseada nos EUA, cortou igualmente a classificação ucraniana de C para RD, ou "calote restrito", argumentando que a ação acordada há dias representa uma dificuldade no pagamento da dívida.



A Moody's, por sua vez, avalia neste momento a Ucrânia como tendo uma classificação de Caa3, um valor especulativo e o terceiro mais baixo possível.



Enquanto isso, a agência rodoviária Ukravtodor e a rede elétrica Ukrenergo ucranianas também receberam na quarta-feira (10) aprovações de seus acionistas para acordos similares de reestruturação da dívida, escreve a Bloomberg. (com agência Sputnik Brasil)