As 7 principais opções de gerador de QR Code personalizado

O QR code (ou código de resposta rápida) está cada vez mais presente na rotina de pessoas e empresas. Seja para pagar contas, consultar o cardápio em um restaurante ou baixar aplicativos em seu celular, esse código de barras bidimensional trouxe agilidade e simplicidade aos negócios.

Opções para gerador de QR code

ViralQR — uma das plataformas mais completas para criação e gerenciamento de códigos QR

QRcoDeal — interface simples e intuitiva, personalização e variedade de modelos

Dynamic-QR.Codes — criação de e-commerce e gerador de QR code com logo

Segundo pesquisa, os downloads via código QR aumentaram 750% desde o início da pandemia de covid-19. E se você deseja reforçar sua marca na mente dos consumidores, saiba que é possível gerar um QR code com logo. Listamos a seguir, os principais sites para criar QR code personalizado.

7 sites para gerar QR code com logo

Confira os melhores sites para criar QR code personalizado e suas principais funcionalidades:

#1. ViralQR

Nota de avaliação: 9,6/10

A ViralQR é uma das opções mais completas para criar QR code. A plataforma permite gerar QR codes estáticos para uma infinidade de usos (disponibilizar a senha do Wi-Fi ou o número de telefone do seu estabelecimento comercial, por exemplo).





Capacidade de armazenamento e personalização

Por meio de uma assinatura mensal ou anual, você tem acesso à criação de QR codes dinâmicos, que têm maior capacidade de armazenamento de dados e várias alternativas de personalização. É possível incluir seu logotipo, escolher as cores e selecionar molduras que combinem com a identidade visual do seu negócio. Além disso, um QR code dinâmico pode ser editado, sem a necessidade de reimpressão.

Gestão e correção de erros

Você pode fazer o download de seus códigos QR nos formatos PNG, SVG, PDF, JPEG (JPG), além de determinar o tamanho ideal e o nível de correção de erros (funcionalidade que viabiliza a leitura, mesmo em caso de sujeira ou de pequenos danos em seu código).

Assinantes conseguem fazer a gestão integral de seus QR codes, alocando-os em pastas personalizadas. A qualquer momento você pode modificar, pausar ou excluir seus códigos, utilizando o criador de QR code para garantir que seus códigos atendam perfeitamente às suas necessidades.

Relatórios e rastreamento

A ViralQR oferece suporte em português e possibilita a confecção de relatórios para você acompanhar as estatísticas de escaneamento com filtros de local (cidade e país), hora e até o sistema operacional do dispositivo utilizado. A integração com Google Analytics possibilita mapear o perfil de seus consumidores e, com isso, você pode pensar em ações de marketing mais assertivas e direcionadas ao seu público-alvo.

Proteção de dados e segurança

Em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), a ViralQR garante a segurança no armazenamento de suas informações, proteção e detecção de malwares (softwares maliciosos) e phishing (fraude eletrônica).

Reembolso

Caso você não fique satisfeito, pode solicitar um reembolso em até 14 dias após o pagamento.

#2. QRcoDeal.com

Nota de avaliação: 9,2/10

O QRcoDeal.com é outra opção para projetos pouco complexos, mas que demandam a criação de QR code. A interface gráfica é simples, mas requer o cadastro do usuário.

Somente um plano gratuito está disponível e permite a criação de apenas três códigos, nos formatos de texto, URL ou número de telefone.

Ainda assim, você consegue ajustar as cores, escolher o formato, acrescentar texto, incluir o logotipo no QR code e definir o nível de correção de erros (7%, 15%, 25% ou 30%).





#3. Dynamic-QR.Codes

Nota de avaliação: 8,6/10

O Dynami-QR.Codes é um criador de códigos QR que tem uma interface bastante simples e pouco intuitiva, se comparado a seus concorrentes. As opções de uso são limitadas (basicamente, links para a rede Wi-Fi, vCard e redes sociais).

O gerador de QR code online, sem a necessidade de cadastro na geração de códigos estáticos, e você pode salvar o seu código nos formatos PNG, PDF e SVG. Também existe a opção de incluir seu logotipo e alterar as cores do fundo e dos elementos do plano principal.

#4. QRlogo

Nota de avaliação: 8,5/10

A QRlogo é outra ferramenta eficaz para gerar QR code online e adaptar o código às suas necessidades de negócio. A plataforma disponibiliza uma série de aplicações, como links para páginas de destino personalizadas e até para pagamentos via PIX.

O plano gratuito disponibiliza a criação de QR codes dinâmicos, mas com a exibição de anúncios, o que pode prejudicar a experiência do usuário. Os planos pagos têm custo um pouco superior ao de seus concorrentes, mas oferecem suporte 24 horas e a opção de cancelamento a qualquer instante.

Os QR codes gerados não têm data de expiração e você pode fazer ajustes (como a inclusão de logotipo ou a inserção de texto) a qualquer tempo, sem a necessidade de criar um novo código.





#5. E-lemento

Nota de avaliação: 8,3/10

O E-lemento também oferece uma ampla gama de modelos de QR code. É possível gerar um QR code estático sem registro. Entretanto, a personalização exige que você crie uma conta na plataforma e escolha um plano mensal, trimestral ou anual.

Os valores são acessíveis, mas os planos mais baratos vêm acompanhados da exibição de anúncios, o que pode interferir na satisfação dos clientes.

O site é intuitivo, oferece suporte em português, flexibilidade na edição do design e disponibiliza relatórios para você acompanhar as estatísticas de visualização de seus QR codes dinâmicos.

Embora você consiga gerar QR code com logo, o tamanho é ajustado de modo automático pela plataforma para garantir a legibilidade do código.





#6. WebsitePlanet

Nota de avaliação: 8,0/10

O Website Planet é uma plataforma que ajuda pessoas físicas e jurídicas a criar e/ou expandir a sua presença online e o gerador de QR code personalizado é um dos vários serviços oferecidos.

O processo é simples e intuitivo. Não há a necessidade de cadastro, nem limite na quantidade de QR code gerados.

Você pode escolher as cores, incluir o logotipo da sua empresa, além de definir a moldura para QR code mais apropriada às suas necessidades de negócio (como links direcionando os clientes para o Facebook ou para uma página com informações sobre um evento, por exemplo).

#7. LojaVirtual

Nota de avaliação: 7,8/10

A LojaVirtual é uma plataforma especializada em comércio eletrônico e o gerador de QR code faz parte do rol de ferramentas oferecidas aos clientes. Não há muita diversidade e as principais opções são links para pagamento em Bitcoin, endereço de e-mail, contato (SMS ou número de telefone), texto, Wi-Fi, vCard e URL.

É possível fazer QR code com logo, escolher as cores e ajustar as medidas de largura a altura. Após a criação, você pode fazer o download de seu código nos formatos PNG, JPEG, SVG e WEBP.

Um diferencial é o suporte em português, via Whatsapp ou e-mail, no caso de dúvidas durante o processo.

O que é personalização de código QR usando o gerador de QR code?

Personalizar QR code significa fazer ajustes em seus padrões originais para ficar mais atraente e intuitivo. Essa customização consiste na alteração das cores, na inclusão de texto, e na inserção do seu logotipo, tornando o seu código exclusivo. Se feito de maneira correta, é um processo que facilita a identificação da sua marca por atuais e potenciais clientes.

Por que criar um QR code com logo?

Embora existam inúmeras plataformas para criar QR codes, nem todas possibilitam a personalização, como a definição das cores, do formato ou a inserção do logotipo da empresa. A identidade visual é um dos elementos cruciais de uma estratégia de marketing eficiente, pois confere profissionalismo e credibilidade ao seu negócio, distinguindo-o da concorrência. Assim, um QR code exclusivo, que remeta à sua marca, estimula o sentimento de confiança nos clientes, mesmo que de modo inconsciente.

A relação entre o alto contraste e a digitalização ideal

Boa parte dos QR codes é criada em preto e branco e existe uma razão para isso: o contraste. A leitura, feita pela câmera do dispositivo móvel, distingue as cores claras das escuras e, quanto maior for esse contraste, mais fácil e rápido será o redirecionamento.

Isso não significa que o seu QR code não possa ser colorido. Você pode (e deve) usar as cores associadas à sua marca em todo o seu material publicitário, o que inclui os QR codes. Certifique-se apenas de manter a oposição entre o fundo (claro) e os demais elementos (em tons escuros) ao gerar QR code personalizado.

Onde incluir o logo no QR code?

O QR code é uma tecnologia desenvolvida pela companhia japonesa Denso Wave e caracterizado por alguns componentes como: margens, padrões de detecção de posição (três pequenos quadrados nas bordas do código) e células. Todos esses elementos precisam ser escaneados pela câmera do dispositivo móvel e, para não haver interferência nessa leitura, é aconselhado dispor os logotipos no centro do QR code.

A personalização pode comprometer a legibilidade ou a digitalização do QR code?

Como mencionado, um QR code personalizado pode trazer diversos benefícios para o seu negócio, sobretudo em termos de confiança e reconhecimento da marca pelos clientes. Mas é preciso tomar alguns cuidados para que o excesso de ajustes não prejudique o seu funcionamento. Algumas dicas para assegurar a legibilidade e a digitalização ao criar QR code online são:

Mantenha o contrate (fundo claro e demais componentes em cores escuras). Inverter essa ordem pode prejudicar a leitura.

Inclua um pequeno texto ou call to action (chamada para a ação), informando do que se trata aquele QR code e para onde o usuário será redirecionado.

Preserve a quiet zone, ou seja, a área de margem que envolve todos os cantos do QR code, indispensável para o leitor detectar os dados com precisão.

Ao criar QR code com logo, posicione o logotipo no centro do código para evitar distorções na digitalização.

Não misture elementos arredondados com formas pontiagudas que dificultem a visualização do seu código.

Crie, faça o download e imprima o seu código QR sempre em alta resolução, para assegurar a qualidade, tanto em anúncios de grandes proporções quanto em pequenos materiais de mídia impressa (etiquetas, adesivos, panfletos).

Perguntas frequentes

O logotipo pode atrapalhar a legibilidade ou a capacidade de escaneamento do meu QR code?

Sim. Por isso, recomendamos que o tamanho do logotipo não exceda 30% da área total do seu código QR. Outra boa prática é dispor o logotipo no centro do QR code.

Qual deve ser o tamanho de um QR code personalizado?

O tamanho do código QR está relacionado ao seu objetivo. Em outras palavras, se você precisa criar QR code para dispor em cartões de visita ou em rótulos de produtos, o ideal é usar um formato quadrado de, no mínimo, 1,2 polegadas (cerca de 3 cm) Para outros fins comerciais, como cartazes em vitrines ou banners na fachada de edifícios, será necessário aumentar as dimensões para a correta digitalização à distância.

Quais são as cores recomendadas para melhorar o contraste do código QR?

De maneira geral, QR codes, assim como os códigos de barras tradicionais, usam cores antagônicas (como o preto e o branco), que permitem o melhor escaneamento pela câmera do celular. Assim, tenha em mente tanto o seu logotipo, quanto o contraste entre um fundo claro e pontos escuros, para pensar em uma combinação harmônica, que não interfira no funcionamento do seu código QR.

Devo levar em consideração o ambiente e/ou materiais de mídia de impressão durante a personalização do QR code?

Sim. Em primeiro lugar, você deve se atentar à iluminação, já que os usuários podem usar seu código QR durante o dia ou à noite. Evite dispor o código em superfícies rugosas, curvas, ou muito brilhantes, que dificultam o escaneamento. Escolha a tinta e a modalidade de impressão (offset, rotogravura, serigrafia) condizente com o material em que o QR será disponibilizado (papel, tecido, acrílico).



Como testar o meu QR code antes de imprimir?

Inicialmente, certifique-se de que o código possa ser lido em locais com baixa, média ou alta luminosidade. Em seguida, teste o funcionamento em diferentes dispositivos móveis (smartphone, tablet, laptop) e com sistema operacional distinto (iOS, Android ou Windows Phone). Você também precisa considerar a distância e ajustar a resolução, caso disponibilize seu código em um outdoor, por exemplo. Por fim, confira o acesso à internet, já que um QR code dinâmico só funciona se houver uma rede sem fio disponível.