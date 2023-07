É falso que Volkswagen vai fechar fábricas no Brasil e demitir milhares de funcionários

Um vídeo que circula nas redes sociais exibe um trecho de uma reportagem da TV Globo sobre a paralisação da produção de veículos da Volkswagen no país. Já o texto que acompanha o post diz que as fábricas da marca serão fechadas e que haverá milhares de demissões, o que também é sustentado pelo homem que comenta a notícia na gravação. É falso.

“URGENTE ! VEJAM E COMPARTILHEM !

VEJA ISSO ! A Volkswagen acabou de anunciar ! VAI FECHAR AS FÁBRICAS NO BRASIL ! SÃO MILHARES DE DEMISSÕES! FAZ O (L) DE NOVO DE LULA !

Texto em vídeo compartilhado nas redes sociais

FALSO

A reportagem incluída no vídeo foi veiculada originalmente no Jornal da Globo, em 27 de junho, e informa apenas sobre a suspensão da produção de veículos pela empresa. A matéria não cita fechamento de fábricas ou demissões na montadora. A Volkswagen do Brasil, em nota enviada à Lupa, informou que é falso que haverá fechamento das unidades e corte de funcionários.

A empresa explicou que haverá uma parada de produção temporária em suas fábricas de automóveis para equilibrar os estoques em relação à atual demanda de mercado. “Os dias parados serão administrados por meio de todas as ferramentas de flexibilização que estão previstas em acordo coletivo firmado entre os sindicatos e colaboradores da Volkswagen”, diz a montadora.

Abaixo, confira trecho da nota da Volkswagen com as datas determinadas da parada de produção:

“A Volkswagen do Brasil informa que haverá parada de produção temporária em suas fábricas de automóveis para equilibrar os estoques à atual demanda de mercado. A fábrica de São José dos Pinhais (PR), onde é produzido o T-Cross, está com um turno em layoff desde o dia 5/6/2023 (com duração prevista entre 2 e 5 meses). O outro turno de produção estará parado de 26/6/2023 a 4/7/2023.

A unidade de Taubaté (SP), onde são fabricados o Polo Track e o Novo Polo, estará com os dois turnos de produção interrompidos de 26/6/2023 a 3/7/2023.

A fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), onde são produzidos o Novo Virtus, Novo Polo, Nivus e Saveiro, estará com os dois turnos de produção parados nos dias 3 e 4/7/2023. A Anchieta também protocolou férias coletivas de dez dias previstas para os seus dois turnos de produção a partir de 10/7/2023.

A fábrica de motores de São Carlos (SP) estará com os seus dois turnos interrompidos nos dias 29 e 30/6/2023. A unidade também protocolou férias coletivas de dez dias para um turno de produção a partir de 10/7/2023”.