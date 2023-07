É falso que 88 milhões de pessoas doaram, via Pix, R$ 125 milhões para Bolsonaro

Vídeo que circula nas redes sociais alega que 88 milhões de pessoas doaram R$ 125 milhões, via Pix, para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). É falso.

A publicação surgiu no momento em que aliados de Bolsonaro promovem uma campanha de arrecadação de fundos para o pagamento de multas oriundas de processos judiciais em que o político foi condenado.



“88 milhões de pessoas físicas fizeram doação no Pix para O Mito somando 125 milhões"

Texto em vídeo que circula nas redes sociais



FALSO



O vídeo exibe uma tela com o valor de R$ 125.048.393,02. Na verdade, esse é o total arrecadado pela campanha do ex-presidente à reeleição, no ano passado, durante o pleito eleitoral e está disponível no site DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A plataforma agrega informações sobre receitas e despesas de campanha dos candidatos.

Também é falso que 88 milhões de pessoas doaram a Bolsonaro na época. O narrador do vídeo comete um erro de leitura, já que na tela do DivulgaCandContas aparece o valor de R$ 88.155.745,15 – oriundo de pessoas físicas que doaram para a campanha eleitoral (70,5% dos totais de recursos). As demais fontes de renda foram doações de partidos, R$ 36 milhões (28,81%); financiamento coletivo, R$ 531 mil (0,43%); e aplicações financeiras, R$ 328 mil (0,26%).

No total, a campanha do ex-presidente em 2022 apresenta 368.659 registros de doações, o que inclui repasses de pessoas físicas e partidos.