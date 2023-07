Vídeo não mostra blitz de traficantes, mas sim episódio de uma websérie

Vídeo que viralizou nas redes sociais mostra cenas de uma blitz de carros realizada por pessoas com fuzis e roupas civis. O texto que acompanha a publicação diz que a fiscalização que aparece nas imagens foi feita por uma facção criminosa. É falso. As imagens mostram a gravação de uma websérie no Rio de Janeiro.

“Blitz realizada por facção.....

Cadê Xandão e Dino?

Essa eu nunca tinha visto..

Texto em vídeo que circula nas redes sociais

FALSO

As imagens que circulam são, na verdade, trecho do terceiro episódio da websérie Favela RJ, publicado no YouTube em julho do ano passado. O áudio que aparece de fundo é um trecho de uma reportagem do programa Primeiro Impacto, do SBT, de 31 de dezembro de 2021, sobre uma blitz promovida por traficantes no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Conteúdo semelhante também viralizou no final de junho. Um vídeo mostrava diversas pessoas armadas, ao ar livre, empunhando supostos fuzis. A legenda que acompanhava o registro afirmou que eram criminosos à solta na Favela da Maré, no Rio de Janeiro. Verificação da Lupa constatou que a postagem era falsa e se tratava de uma gravação da série Arcanjo Renegado, da Globoplay.

Esta checagem foi publicada originalmente pela Lupa.