É falso que Alexandre de Moraes, do STF, bloqueou Pix de Bolsonaro

Circula nas redes sociais print de uma publicação do portal Poder360 sobre uma suposta decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que bloqueou conta bancária do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), utilizada para receber transferências de apoiadores via Pix. É falso.



Moraes bloqueia conta de Bolsonaro que pedia Pix

Texto de suposta publicação feita pelo Poder360 que circula nas redes sociais

O print trata-se de uma montagem. O ministro Alexandre de Moraes não bloqueou a conta bancária em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe transferências via Pix de apoiadores. Além disso, o Poder360 não publicou nenhuma reportagem sobre o tema.

Em comunicado enviado para a Lupa, a assessoria do STF disse que a afirmação sobre o bloqueio é falsa. “Não existe decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre Pix do ex-presidente Jair Bolsonaro”, reforça.

O Poder360, também em nota, negou que tenha publicado a afirmação de que o ministro teria bloqueado a conta de Bolsonaro. No site do Poder360, não é possível identificar nenhuma publicação com o título que está sendo compartilhado nas redes. Tampouco há notícia veiculada no site do Supremo que confirme a narrativa compartilhada nas redes sociais.

A desinformação surgiu após diversos apoiadores políticos de Jair Bolsonaro, como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO), pedirem aos seguidores nas redes que fizessem transferências via Pix para o ex-presidente. De acordo com os parlamentares, as quantias seriam destinadas a auxiliar Bolsonaro a pagar multas, que acumula mais de R$1 milhão em dívidas no estado de São Paulo por não utilizar máscara durante a pandemia de Covid-19.