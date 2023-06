É falso que Lula proibiu a exportação de alimentos para a Venezuela

Verificamos um vídeo em que um homem afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria bloqueado a exportação de produtos brasileiros para a Venezuela. Na gravação, ele mostra pessoas em filas para receber alimentos que foram barrados de entrar naquele país. É falso.



“Empresários tomaram prejuízo, estão dando todas as mercadorias para a população: calabresa, salsicha, frango (...) Tudo consequência de um governo de um presidente satânico, maligno, que só presta pra prejudicar a nação brasileira, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, porque proibiu a entrada para Venezuela da entrega das mercadorias”



Trecho de falas em vídeo que, até 13h do dia 21 de junho de 2023, havia sido visualizado por 60 mil usuários no Facebook



FALSO



Ao contrário do que sugere o vídeo que circula nas redes sociais, os bloqueios não ocorreram por uma determinação do governo Lula. Na realidade, empresários relatam que desde o início do ano a Venezuela está barrando a entrada de produtos alimentícios no país. Os itens são retidos na fronteira de Pacaraima, a 200 quilômetros da capital de Roraima, Boa Vista. Para chamar a atenção das autoridades, os empresários distribuíram cerca de 28 toneladas de alimento na última sexta-feira (16), em Boa Vista — trata-se do protesto que aparece no vídeo viral.



Segundo os produtores, o bloqueio gerou a perda de cerca de 900 toneladas de salsichas, descartadas no aterro sanitário municipal da cidade após ter passado o prazo de validade.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o empresário Allan Oliveira, dono da Frios Roraima — umas das empresas com produtos barrados —, informou que inicialmente os bloqueios eram de alimentos de origem animal, mas há 30 dias as autoridades venezuelanas têm barrado também a exportação de produtos como açúcar, trigo, óleo e margarina. Segundo Oliveira, as empresas estimam cerca de R$ 10 milhões em prejuízos.

Em nota, o governo de Roraima afirma que a proibição do governo venezuelano para produtos alimentícios — permitindo apenas a entrada de trigo no país —, não teve nenhuma tratativa anterior e pegou os empresários de surpresa, gerando prejuízos.



Ministérios trabalham para normalizar fluxo de exportações para Venezuela

Uma delegação de funcionários do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Agricultura e Pecuária foi enviada para Caracas, capital venezuelana, para, entre os dias 17 e 19 de junho, tratar do fluxo de produtos de origem animal e vegetal entre os países, informa nota publicada ontem (20) pelo Itamaraty.



“Os dois lados concordaram em estabelecer, nos próximos dias, força-tarefa com vistas à liberação de mercadorias de origem animal e vegetal que se encontram em trânsito terrestre