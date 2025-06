Fim de temporada do NBB, o pequeno Kevin Durant e um draft com sustos

Publicado em 28/06/2025 às 07:39

Alterado em 28/06/2025 às 07:39

Com a festa dos Melhores do Ano realizada na última quarta-feira (25), a Liga Nacional de Basquete encerrou oficialmente o NBB 2024/2025 — a 17ª edição do campeonato. Depois de quase uma década, o torneio finalmente terminou sem aquele incômodo manto da desconfiança. Saíram das quadras as conversas reservadas de “esse é o último NBB”, para dar lugar a um muito mais saudável “quem pode parar o Franca?”.

Esse alívio tem nome e sobrenome: o maior acerto da edição. A trégua formalizada entre as duas maiores forças do basquete nacional, a CBB e a LNB, durante o Jogo das Estrelas deste ano (relembre aqui), trouxe, finalmente, a esperança de estabilidade para o esporte no país.

Se essa paz se mantiver e as competições “dentro de casa” aumentarem em número e qualidade, os efeitos positivos virão. E com sorte, em oito ou dez anos, poderemos ver os frutos disso em quadras internacionais. Quem sabe este não é o marco zero de uma futura medalha olímpica? A conferir.

________________________________________

Pequenos gigantes

Do lado de lá do Equador, a troca de Kevin Durant pelo Phoenix Suns comprova a pequenez dos envolvidos. Durant, dono de um talento geracional, deveria estar nas conversas sobre os cinco maiores jogadores da história da NBA. Mas insiste em sabotar o próprio legado com decisões de carreira cada vez mais difíceis de defender. Cada troca, cada movimento, torna o legado do jogador menor. Durant passou de um jogador que competia com Lebron James para um craque mimado e genioso que precisou de um lendário Golden State Warriors para vencer o campeonato.



O Phoenix Suns, por sua vez, conseguiu a proeza de transformar um time vice-campeão da NBA em 2021 num elenco caro, desbalanceado e incapaz de sequer disputar o Play-in. O torcedor acreditava que, com a chegada do bilionário Matt Ishbia em 2023, o cenário mudaria. Mudou — para pior. Hoje, o Suns tem uma das folhas salariais mais altas da liga e nenhuma perspectiva real de título.

Do outro lado da negociação, o Houston Rockets parece indiferente a tudo isso — e, talvez, com razão. A franquia texana entendeu que, nesta era imprevisível da NBA, tudo pode acontecer. E Durant entrega exatamente o que o jovem elenco precisava: um pontuador confiável e letal. Agora é esperar para ver quanto tempo dura essa lua de mel.

Troca confirmada:

Houston Rockets recebem:

Kevin Durant

Phoenix Suns recebem:

Jalen Green

Dillon Brooks



Escolha nº 10 do Draft de 2025 (pivô Khaman Maluach, de Duke)



Cinco escolhas de segunda rodada

________________________________________

Sei…

Na quarta (25) e quinta-feira (26), aconteceu o Draft 2025 da NBA. Como de costume, o comissário Adam Silver apareceu bem falante, comentando em entrevista oficial a preocupação com o alto número de lesões entre os astros, e prometendo que a liga vai “olhar com carinho” para os 82 jogos da temporada regular. Enquanto isso, no mundo real, a NBA planeja aumentar os jogos internacionais e seguir investindo em aberrações como o In-Season Tournament.

________________________________________

Rivotril

Falando em draft, o general manager do Dallas Mavericks, Nico Harrison, gosta de manter a torcida apreensiva. Absolutamente todo mundo sabia que o Mavs escolheria Cooper Flagg, ala de Duke, como a primeira escolha geral. Ainda assim, usaram os cinco minutos regulamentares para bater o martelo. Foi só para dar um sustinho?

________________________________________

'Digo ao povo que não fico'

Ainda sobre o Draft. Segundo o site The Athletic, o Utah Jazz enfrenta problemas com seu escolhido, Ace Bailey. A quinta escolha geral não parece muito empolgada em jogar nas montanhas geladas de Salt Lake City. Pode parecer novo para a geração atual, mas isso já aconteceu antes.

Danny Ferry, por exemplo, segunda escolha do Draft de 1989, simplesmente recusou defender o Los Angeles Clippers e foi jogar na Itália. Mas a melhor história de "não fico" continua sendo a de Steve Francis. Escolhido contra sua vontade pelo Vancouver Grizzlies em 1999, o armador teve certeza de que não vestiria a camisa da franquia ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Vancouver e ser confundido com um grupo de rap. Resultado? Foi trocado para o Houston Rockets.

Relembre o episódio



________________________________________



A 5ª potência

De volta ao Brasil: o Franca quer a mão inteira para carregar os anéis. O tetracampeão do NBB perdeu Didi e Wesley, mas fez contratações de peso. Do Japão, trouxe dois ex-rubro-negros: Cristiano Felício (ex-Bulls) e e Shaq Johnson Sr, além do excelente Cordero Bennett (Ex-São Paulo). O trio se junta a Lucas Dias, Georginho, David Jackson e ao técnico Helinho para a busca do pentacampeonato.