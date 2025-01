Para o alto e avante!

Publicado em 26/01/2025 às 06:02

Alterado em 26/01/2025 às 12:25

Nos quadrinhos, a grande dificuldade dos novos leitores é encontrar um ponto de partida. Um local para começar a acompanhar as histórias dos heróis. Se me pedissem uma recomendação de um ponto de partida para quem quiser acompanhar o NBB, não teria dúvida: veja a Copa Super 8.

É essa competição que começou nesse sábado (25) e termina no outro fim de semana é o melhores momentos da temporada do NBB. Para quem não conhece, a Copa Super 8 é um torneio de tiro curto com os 8 melhores classificados no turno do NBB disputando uma vaga para a Basketball Champions League Américas, BCLA, a Libertadores do basquete. Todos os jogos são eliminatórios e, normalmente, emocionantes ao extremo. O Flamengo é o atual campeão da competição.

Vamos a alguns confrontos:



Neste domingo (26)

Flamengo (2) x R10 Score Vasco da Gama (7)

Preparem as unhas porque esse aqui promete. Os tradicionais rivais se encontram no Maracanãzinho para mais uma partida que promete ser disputadíssima. De um lado, um Flamengo que vive pressionado, jogando na frente da sua torcida (o jogo é torcida única) e com um elenco que precisa deste título para começar a tirar a péssima impressão das finais do ano passado. Do outro, um Vasco com a imprevisibilidade do armador Jamaal e a sempre importante experiência e classe de Marquinhos. Promete mesmo ser um jogão. Pena que teremos torcida única. Para os torcedores Vascaínos, o time e o patrocinador anunciaram uma transmissão especial na entrada social de São Januário a partir das 10 da manhã (mais informações aqui https://x.com/r10scorevasco/status/1882189632848482527)

Horário: 11h

local: Maracanãzinho

Ingressos (somente para a torcida do Flamengo)

2. Sesi-Franca (3) x Pinheiros (6)

O tricampeão do NBB está mostrando alguns arranhões na armadura. Isso porque para entrar nesta edição do Super 8, o timaço de Lucas Dias, Didi e Georginho precisou de todas as suas forças e uma combinação de resultados para carimbar de vez o passaporte para a competição. Esses arranhões podem ser o que o jovem time do Pinheiros precisa para surpreender o Franca. Agora é a hora da maturidade para jogadores como Reynan e Da Silva.

Horário: 16h

Transmissão: Youtube da Liga Nacional, Sportv e BasquetPass.tv

